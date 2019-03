Da li je Facebook hakovan? Prijavljeni problemi na svim mrežama

Čini se da su Facebook i Instagram delimično nedostupni nekim korisnicima širom sveta od juče, 13. marta. Iako možete da otvorite obe platforme i čini se da su neke opcije vraćene, korisnici prijavljuju probleme sa slanjem poruka na Messenger-u, objavljivanjem na feed-u na svim platformama u vlasništvu Facebook-a i pristupu drugim funkcijama na Facebook.com, Instagram-u i WhatsApp-u. Čak i Oculus VR koji je u vlasništvu Facebook-a ima problema. Čini se da se Facebook aplikacije oporavljaju od jutros, 14. marta, kada je Instagram najavio da se vratio, nakon više od 14 sati prekida, prenosi BBC.

Juče u toku dana, činilo se da WhatsApp dobro radi mnogim ljudima, ali korisnici u Paragvaju, Indiji, Bangladešu, Argentini, i drugi napominju da su počeli da doživljavaju probleme sa slanjem poruka kako je dan proticao. DownDetector pokazuje da su korisnici u Brazilu iskusili najgore probleme.

Na sajtu The Verge su testirali na svojim nalozima i ustanovili da Messenger uopšte nije mogao da se učita na desktopu, iako je mobilna aplikacija radila. Instagram je znatno gori, za neke korisnike, postovi se ne učitavaju, Instagram Stories je ugašen, a direktne poruke i dugme za postavljanje novog sadržaja takođe ne rade. Odeljak za oglase na Facebook-u nije funkcionisao, što je dovelo do interne greške kada pokušate da kupite oglas.

We’re aware of an issue impacting people’s access to Instagram right now. We know this is frustrating, and our team is hard at work to resolve this ASAP. — Instagram (@instagram) March 13, 2019

Oko sat vremena nakon što su korisnici prvi put primetili problem, Facebook je odgovorio na Twitter-u. Takođe je konstatovano da „ovo pitanje nije povezano sa DDoS napadom.“

Prema DownDetector-u, čini se da su problemi uglavnom u Novoj Engleskoj, Teksasu, Sijetlu, Vašingtonu, delovima Latinske Amerike, uključujući Peru, Ujedinjeno Kraljevstvo, Indija, i Filipini. Korisnici su pisali iz Kanade, Las Vegasa i Turske da se i kod njih javljaju nepravilnosti u radu.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible. — Facebook (@facebook) March 13, 2019

Sada izgleda kao i da Oculus takođe ima probleme u radu. Jedan korisnik u Kaliforniji je pisao sajtu The Verge: „Niko ne može da se loguje na bilo koju igricu za više igrača kupljenu preko Oculus prodavnice. Takođe ne mogu da pristupe svom Oculus Home okruženju.“ Korisnici su takođe izjavili da nisu u mogućnosti da kupe igre iz prodavnice Oculus.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing and using Oculus. We’re working to resolve the issue as soon as possible. Thank you for your patience while we work through this. — Oculus Support (@OculusSupport) March 13, 2019

Drugi korisnici su primetili da pokušaj korišćenja Facebook-a za prijavljivanje u aplikacije kao što su Tinder ili Spotify takođe nije funkcionisao. Pokušaj da se to učini bi doveo do greške koja nosi poruku da „ova funkcija trenutno nije dostupna“. Ako ste već bili ulogovani na Spotify, čini se da to još uvek važi, ali kada se odjavite, nećete moći ponovo da se prijavite. Uzroci ovog najvećeg problema sa kojim se Facebook susreo do sada još uvek nisu poznati.

Izvor: The Verge

