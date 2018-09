Danko Jevtović u Bordu direktora ICANN-a

Organizacija ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, upravo je imenovala gospodina Danka Jevtovića, našeg poznatog stručnjaka za komunikacije, za člana Borda direktora. Ovaj dvadesetočlani Upravni odbor odgovoran je za upravljanje ICANN-om i, samim tim, za upravljanje svim globalnim domenima na Internetu.

ICANN je nedobitna organizacija sa sedištem u Kaliforniji, koja vrši tehničku koordinaciju Interneta i upravlja sistemom identifikatora na Internetu, ključnim za funkcionisanje globalne Mreže, pre svega kroz IANA (Internet Assigned Numbers Authority) funkciju, DNS (Domain Name System) servis i dodelu IP adresa i oznaka protokola. Jednostavnije rečeno, kad god otkucamo neku Internet adresu, recimo google.com, microsoft.com ili možda pcpress.rs, DNS servis tu tekstualnu adresu pretvori u IP brojeve, recimo 216.58.208.36 ili 217.26.209.99, posle čega naš Web browser, e-mail klijent ili neki drugi program uspostavlja komunikaciju s serverom na toj adresi i započinje razmenu informacija. Globalna struktura domena je komplikovana i zahteva stalno razrešavanje raznih tehničkih, pravnih i organizacionih dilema. Čitav taj posao, zajedno s održavanjem globalnih name servera, poveren je ICANN-u, koji od kraja 2016. godine deluje potpuno samostalno, bez nadzora koju je ranije obavljao NTIA United States Department of Commerce (DOC). Godišnji prihod ICANN-a, prema podacima iz 2015, iznosio je preko 200 miliona dolara.

Bord direktora ove organizacije sastavljen je prema složenim paritetima, kako bi bili zastupljeni stručnjaci iz raznih krajeva sveta. Mandat svakog od direktora je tri godine, a upravo objavljene promene u sastavu stupiće na snagu zadnjeg dana sastanka ICANN-a u Barseloni, krajem oktobra. U Bord, uz Danka Jevtovića koji će predstavljati Evropski region, dolazi Tripti Sinha, koja će predstavljati Severnu Ameriku, dok je Rafael Lito Ibarra, koji predstavlja Latinsku Ameriku, reizabran za još jedan trogodišnji mandat.

Danko Jevtović na ovu prestižnu poziciju dolazi s mesta člana Borda direktora CENTR.org, udruženja evropskih nacionalnih registara internet domena najvišeg nivoa. Preduzetničku karijeru započeo je 1987. kao suosnivač kompanije Jugodata, koja je među prvima pod veoma povoljnim uslovima ponudila PC računare na jugoslovenskom tržištu. Tokom narednih petnaestak godina Jugodata je snabdevala tržište informatičkom opremom i izgradila snažan brend. Godine 1995. Danko Jevtović je bio jedan od osnivača sistema SezamPro, koji je izrastao u jednog od najvećih Internet provajdera u Srbiji i bio posebno zaslužan za širenje broadband pristupa zasnovanog na ADSL tehnologiji. Upravljajući radom SezamaPro, gospodin Jevtović je uvideo značaj organizacije koja bi podržavala razvoj tadašnjeg .YU domena, kao i potrebu da administracija domena bude profesionalno organizovana, čime bi se zamenio dotadašnji volonterski rad. Posebno je značajan tzv. “Dankov papir”, Predlog za unapređenje Interneta u Srbiji i Jugoslaviji, koji je predočen javnosti sredinom 2001. Kroz dugu diskusiju, mnoge uspone i stranputice, stiglo se do osnivanja fondacije RNIDS, a Danko Jevtović je od 2007. do 2009. bio član Upravnog odbora RNIDS-a, upravo u vreme kada je ICANN delegirao .rs domen. Od 2013. do 2017. Danko Jevtović je bio direktor RNIDS-a, a njegovi kontakti s ljudima koji se bave održavanjem globalnog sistema nivoa očito su ga doveli i do mesta u međunarodnim organizacijama koje se bave Internet imenima, pa najzad i do Borda ICANN-a.

Danko Jevtović je pomogao i pri osnivanju našeg časopisa i u njemu je objavio više tekstova, od kojih su posebno zapaženi prilozi koji se bave funkcionisanjem ISDN tehnologije, u doba kada je ona omogućavala značajno kvalitetnije komunikacije i brži pristup Internetu.

Podelite s prijateljima

Tweet