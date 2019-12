Deca u Srbiji svakodnevno koriste internet od tri do sedam sati

Čak 86% dece i mladih u Srbiji, uzrasta od devet do 17 godina, koristi internet svakodnevno putem pametnih telefona, a taj procenat raste sa uzrastom, dok tablet češće koriste mlađa deca, rezultati su međunarodnog istraživanja „Deca Evrope na internetu” (EU Kids Online).

Deca u Srbiji dnevno na internetu provedu od pola sata pa čak do sedam i više sati, podaci su ovog istraživanja. Najveći procenat dece, nešto više od polovine ispitanih, tokom radnog dana internet koristi oko četiri sata, dok je to vreme vikendom duže, do sedam sati. Prosečno, nešto više od tri sata dnevno. Internet koriste uglavnom za zabavu, gotovo nikada za građanski aktivizam, polovina njih gledala je slike krvi i snimke mučenja životinja ili ljudi, a skoro trećina mladih pristupa pornografskim sajtovima, pokazalo je istraživanje. Gotovo trećina dece i mladih imala je uznemirujuće iskustvo na internetu u poslednjih godinu dana, devojčice češće nego dečaci, pri čemu stariji češće nego mlađi.

Državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić ističe da je resorno ministarstvo pre dve i po godine pokrenulo Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu. „Svi građani, uključujući decu i maloletnike, mogu da pozovu centar za savete iz oblasti bezbednosti na internetu i da prijave ugrožavanje na broj telefona 19833, ali i slanjem mejla na adresu bit@mtt.gov.rs. Nacionalni kontakt centar je za dve i po godine svog rada imao više od 11.900 poziva, formirano je 2.200 predmeta, od toga je prosleđeno 180 nadležnim institucijama”, objašnjava Matić, prenosi Tanjug.

Istraživanja pokazuju da četvrtina dece i mladih nakon negativnog iskustva na internetu nije o tome razgovarala ni sa kim, a manje od polovine ili 40% izjavilo je da im roditelji daju objašnjenje kako da bezbedno koriste internet. Svega 11% roditelja koristi tehničke mere, odnosno roditeljski kontrolu, a deca često zanemaruju roditeljske savete. Direktorka Unicefa u Srbiji Ređina de Domenićis kaže da su rezultati međunarodnog istraživanja slični i u drugim zemljama učesnica u istraživanju, poput Hrvatske, Norveške, Italije. „Ono po čemu se istraživanje razlikuje kada uporedimo druge zemlje i Srbiju je uloga roditelja koja je ovde slabija u zaštiti dece od neodgovornog korišćenja interneta”, objašnjava De Domenićis.

Podaci pokazuju da njih 73% svakodnevno koristi društvene mreže. Takođe, deca u Srbiji društvenim mrežama pristupaju pre propisanog uzrasta, tačnije pre nego što napune 13 godina. Ispitana deca smatraju da su nadprosečno digitalno pismena, na skali od 0 do 10 svoje digitalne veštine ocenila su prosečnom ocenom 7,9. Tome u prilog ide i podatak je da je preko 54% najmlađinih učenika pomoglo roditeljima kada nešto nisu znali da urade onlajn.

Istraživanje pokazuje i to da je vršnjačko nasilje na internetu, tokom poslednjih godinu dana iskusilo 16% mladih koji su učestvovali u istraživanju, dok je 15% imalo takav odnos u komunikaciji uživo. Trećina dece i mladih uzrasta od 11 do 17 godina pristupila je veb sajtu pornografskog sadržaja, dok 43% učenika i šest odsto učenica to čini svakodnevno.

Istrazivanje je realizovao Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu u saradnji sa Univerzitetom u Oslu, a podržali su ga Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao, Ministarstvo trgovine, telekomunikacija i turizma kao i Misija OEBS-a u Srbiji i kancelarija UNICEF-a. U ovo istraživanje Srbija se uključila 2018. godine, ono je realizovano na reprezentativnom uzorku od 1.150 učenika i učenica uzrasta od devet do 17 godina, u 40 osnovnih i 20 srednjih škola na teritoriji cele Srbije.

