Deep Space Atomic Clock: Korak ka autonomnim kosmičkim letelicama

Deep Space Atomic Clock agencije NASA opisuje se kao „sat za navigaciju“ koji bi mogao da omogući pojavu samoupravljivih kosmičkih letelica, te tako istraživanje kosmosa podigne na viši nivo, budući da bi misije oslobodio potrebe za ljudskom posadom.

Naprava bi uskoro trebalo da se uputi dublje u svemir, a radi se o uređaju veličine tostera koji se našao u sklopu Orbital Test Bed satelita koji bi zahvaljujući SpaceX Falcon Heavy trebalo da krene na put 24. juna. Ekspertima iz agencije NASA bilo je potrebno preko dve decenije da razviju tehnologiju, te osiguraju da bude preciznija od svih poznatih GPS uređaja, pa bi merač trebalo da kasni jednu sekundu na svakih 10 miliona godina.

Letelice su se do sada oslanjale na signale sa Zemlje kako bi utvrdile poziciju, te smer u kojem bi trebalo da se kreću, što je proces koji može da traje od nekoliko minuta do nekoliko sati, u zavisnosti od toga koliko je letelica udaljena od matične planete. Upravo je zbog toga bio potreban uređaj koji bi letelicama omogućavao da se orijentišu brže, što bi na kraju trebalo da dovede do toga da čovečanstvo stigne još dublje u kosmos, a zahvaljujući tome što letelice signal koji budu dobijale sa Zemlje neće morati da šalju natrag kako bi se orijentisale.

Test uređaj bi trebalo da u kosmosu ostane godinama, a kako bi NASA-i omogućio da utvrdi da li je stabilan kada se nađe u orbiti. Ako sve prođe po planu u misijama bi mogao da učestvuje već od 2030. godine, što bi na kraju moglo da dovede do letelica koje mogu samostalno da se orijentišu, a zahvaljujući bržem procesiranju signala.

Izvor: Engadget

