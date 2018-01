Dejan Tešić – YouTube tehnologija u službi efikasnog marketinga

Istraživanje PC Press-a – “Šta je obeležilo 2017. godinu i šta možemo da očekujemo od 2018?”

Koji je novi uređaj, aplikacija ili servis pobudio vašu pažnju u 2017. godini?

Za mene je i dalje neprikosnoveni favorit jedan od prvih Internet servisa – YouTube, rekao nam je Chief Market Officer Komercijalne banke, Dejan Tešić. Sa svim primenjenim inovacijama za kontekstna pretraživanja, korišćenjem machine learning‑a i tehnika veštačke inteligencije (AI), YouTube me uvek iznova oduševi Up Next sugestijom, pa ponekad pomislim da me bolje poznaje od bilo koga drugog. Druge servisne industrije bi mogle mnogo da nauče o primeni tehnologije za efikasan marketing, umesto što besomučno bombarduju korisnike irelevantnim i dosadnim ponudama.

Koji su događaji bili ključni za razvoj elektronskog poslovanja i IT industrije u Srbiji?

Belgrade Venture Forum ‑ BVF ove godine bio je veoma ubedljiv, sa solidnim brojem relevantnih učesnika, obiljem ideja i mogućnosti. Mislim da u pravoj meri ispunjava misiju privlačenja kapitala za ubrzanje rasta domaće IT industrije.

Koji ćete uspeh iz 2017. godine pamtiti?

Istakao bih uspešnu modernizaciju i transformaciju Komercijalne banke koja je sprovedena tokom 2017. godine. Promene unutrašnje organizacije i poslovnih modela, u skladu s najboljom svetskom praksom, intenzivna digitalizacija poslovanja uvođenjem velikog broja novih online servisa, dale su izuzetan finansijski rezultat, ali i više od toga – u potpunosti su opravdale reputaciju najbolje domaće finansijske institucije i stvorile osnovu za još intenzivniji rast poslovanja u narednom periodu.

Koji će tehnološki trendovi biti značajni u 2018. godini?

To su, pre svega, tehnologije obrade velike količine podataka Big Data, zatim machine learning, tehnike i algoritmi koji uvode u najznačajniji trend, a to je veštačka inteligencija (AI). Automatizovani i robotizovani uređaji, sistemi i rešenja zauzimaće sve značajnije mesto u svim oblastima života, pre svega u transportu, zdravstvu, obrazovanju, kontroli industrijskih procesa, ali i jednostavnim, svakodnevnim stvarima.

