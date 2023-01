Dell objavljuje 6K monitor sa novim IPS Black panelom

Dell je povukao zavesu na nekoliko UltraSharp monitora, uključujući ono što tvrdi da je prvi 6K monitor sa IPS crnim panelom. Kaže da ekran daje 41% dublju crnu boju i do 1,2 puta bolju tačnost boja od običnih IPS panela. Monitor od 31,5 inča takođe ima 150% više piksela od 4K ekrana.

Dell UltraSharp 32 6K monitor sa zadivljujućim performansama

Za Dell UltraSharp 32 6K monitor se kaže da ima širok spektar boja sa podrškom za 99 % DCI-P3 i 99% Display P3, kao i VESA DisplayHDR 600. Oni bi trebalo da isporučuju tačne boje iz više uglova. Postoji ugrađena HDR 4K web kamera sa dvostrukim pojačanjem sa funkcijama automatskog kadriranja i podešavanja svetla, zajedno sa automatskim zatvaračem. Monitor takođe ima mikrofon za poništavanje eha i dva zvučnika od 14W. Ako želite, možete da povežete dva računara i da ih koristite istovremeno. Monitor ima DisplayPort 2.1 i Thunderbolt 4 mogućnost povezivanja, kao i prednji panel portova koji možete da koristite kada vam zatreba.

Štaviše, možete naginjati, okretati, okretati i podešavati visinu Dell UltraSharp 32 6K monitora. Displej će biti dostupan između aprila i juna. Dell će otkriti cene u narednim mesecima. Za one koji su možda zainteresovani za novi monitor, ali nisu pod uticajem 6K modela, Dell ima još nekoliko novih monitora u rukavu. Kao prvo, predstavio je zakrivljeni VQHD monitor sa IPS Black tehnologijom koji podržava odnos kontrasta od 2.000:1 zajedno sa 98% DCI-P3 i 100% sRGB pokrivenosti bojama.

Dell UltraSharp 34 zakrivljeni USB-C Hub monitor podržava PBP i PIP i ima dva zvučnika od 5W. Za uvek uključenu funkciju ComfortView Plus se kaže da smanjuje plavo svetlo bez ugrožavanja boje. Monitor od 34 inča, koji isporučuje do 90W snage preko svog USB-C konektora, biće dostupan 31. januara za 1.260 dolara. Postoji još jedan dodatak Dell-ovoj liniji monitora u obliku UltraSharp 43 4K USB-C čvorišta. Na ovaj možete povezati do četiri računara i prebacivati se između njih. Dell takođe ističe mogućnost da se jedan ulaz podeli na četiri particije, što zvuči prilično slično kao da imate otvorena četiri prozora jednake veličine. Ovaj 43-inčni monitor će biti dostupan 31. januara i koštaće vam 1.330 dolara.

