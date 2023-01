Novi sukobi: Nick Cave ne voli ChatGPT

ChatGPT se „usudio“ da napiše stihove u stilu Nick Cavea, a pevač i tekstopisac je na to reagovao negativno.

Chatbotovi polako postaju uobičajena stvar, a ChatGPT je jedan od zanimljivijih. Napravili su ga stručnjaci iz OpenAI, a oni koji su ga probali kažu da je neverovatno kreativan. Nedavno se posvetio i pisanju stihova, ali Cave nije impresioniran novim chatbot dostignućima.

Pevač je na svom blogu objavio kritiku stihova koje je ChatGPT napisao po ugledu na njegove tekstove. Chatbotovi srećom nemaju osećanja, bara za sada, budući da je komentar poprilično surov. Cave je između ostalog rekao da ovakvi sistemi nikada neće biti sposobni da pišu pesme, jer ove često potiču iz patnje, a botovi ne pate.

Na kraju je ipak istakao i da je najveća ChatGPT prednost to što je fleksibilan i što može da podražava različite stilove. Doduše, odmah je dodao da to nije dovoljno i da je bot ograničen na mnoge druge načine. Imitiranje je vrsta obožavanja, ali u granicama dozvoljenog. To važi i za ljude, a od nedavno i za chatbotove.

