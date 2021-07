Developers’ mDay 2021. u Novom Sadu

Domaći Cloud Hosting provajder, kompanija mCloud d.o.o, već sedmu godinu za redom organizuje Developers’ mDay konferenciju koja okuplja inspirativne ljude iz oblasti web developmenta. U pitanju je konferencija stručnog karaktera, namenjena web developerima sa ciljem da se upoznaju sa aktuelnim tehnologijama u projektovanju web sistema, iskustvima u korišćenju najnovijih tehnika i tehnologija, kao i u rešavanju problema sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Ono što izdvaja Developers mDay od drugih događaja u IT industriji je činjenica da posetioci mogu sami da predlažu i glasaju teme o kojima će se govoriti na konferenciji putem anketa na društvenim mrežama i na sajtu mCloud.rs. Domišljat način da se ubode srž i odaberu teme o kojima su mnogi želeli da čuju nešto više i to od stručnjaka iz tih oblasti. I ove godine su se potrudili da ispune želje publike u pogledu izbora tema (anketa je sprovođena u grupama PHP Srbija, WordPress Srbija, Laravel Srbija…) i obezbede predavače koji su autoriteti u poslu kojim se bave.

Ovogodišnji Developers’ mDay se održava u subotu, 31.07.2021. godine u Novom Sadu, sa početkom u 10:00 časova. Događaj je besplatan, ali je registracija obavezna zbog kontrole ulaska i ograničenog broja mesta i traje do popune kapaciteta. Prijave su na ovom linku.

Agenda događaja:

10:00 do 10:50 – Registracija učesnika & Slatkoteka krofne 🙂

10:50 do 11:00 – Jelena Opačić, mCloud – Dobrodošlica

11:00 do 11:30 – Bogdan Kecman, Oracle – MySQL nekad i sad

11:35 do 12.00 – Nebojša Kamber, Infostud – SQL vs noSQL

12.00 do 12.25 – Nikola Krgović, Twin Star Systems – CentOS i šta dalje

12.25 do 12.45 – Pauza za osveženje

12.50 do 13.15 – Mladen Janjetović, Laravel Srbija – Laravel Awesome

13.20 do 13.45 – Luka Živković, AudacityOne – Getting hooked to NODE.JS

13.45 do 14.10 – Igor Spasić, Oblac – Jodd, jedna open-source priča

14.10 do 15.10 – Vojnički pasulj, pivo & networking

15.10 do 15.35 – Jovan Šikanja, pentester – Cybersecurity: Skupe greške u biznis logici

15.40 do 16.05 – Andrea Bjelogrlić, Sysbee – Tips, tricks and debugging techniques iz perspektive sistemaša

16.10 do 16.35 – Robert Juhas, SimpleTask – Should I run my own blockchain node or use external API?

16.35 do 16.45 – Pauza za osveženje

16.45 do 17.05 – Aleksandar Perišić, Standup

17.05 do 18.00 – Panel diskusija „ThinkBig“ – Logovanje i estimacija vremena – mera kontrole ili organizaciona potreba? Moderator Aco Gagić – ThinkBig. Učesnici: Ilija Studen – ActiveCollab, Srđan Vranac – Code4Hire, Katarina Šonjić Employer Branding Consultant @ Kat on coffee, Jovan Soldatović – BAD SISTEMS.

18.00 do 19:00 – Networking

Zvaničan hashtag događaja je #mDevDay a za one koji nisu u mogućnosti da dođu może da se prati i putem live streaminga.

