Diablo 4 konačno dobija datum izlaska uz odličan novi trejler

Dugo očekivani Diablo 4 konačno ima datum izlaska koji je otkriven na dodeli nagrada The Game Avards 2022.

Čekanje se završava…

Predviđeno je da Diablo 4 bude objavljen 6. juna 2023. godine, tako da će fanovi morati da sačekaju otprilike pola godine da se dokopaju dugo očekivanog dela sledeće generacije u franšizi dungeon crawler. Već smo videli neka sjajna otkrića sa nagrade The Game Avards 2022, sa naslovima koji obuhvataju sve žanrove koje vredi imati na umu kada budemo krenuli u sledeću godinu. To uključuje Death Stranding 2 i Dune Awakening, da navedemo nekoliko do sada objavljenih najava. Novi dugački trejler za Diablo 4 svetsku premijeru traje manje od tri minuta i pokazuje više frakcija dostupnih u naslovu. Krv, vatra i bitke su glavna tema, i slično kao i prethodni Blizzardov rad, to je pravi spektakl.

Fanovi su čekali neverovatno dugo da igraju ovu igru, pošto je Diablo 4 bio najavljivan još 2019. Dakle – četiri godine čekanja između otkrivanja i objavljivanja. U stvari, iskusni veterani serije izdržali su više od decenije od poslednjeg izdanja. To je zato što Diablo Immortal nije bio upravo naslednik kojeg je neko želeo. Sve što smo do sada videli daje ohrabrujuću sliku. Uvereni smo da će Diablo 4 biti vredan čekanja – ovo je jedan naslov koji nećete želeti da propustite.

