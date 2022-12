Huawei pod pritiskom američkih sankcija traži nove izvore prihoda

Huawei je u petak objavio da će licencirati svoju 5G tehnologiju konkurentskom proizvođaču telefona Oppo.

Već nekoliko godina Huawei se suočava sa američkim sankcijama i oštrim tržišnim uslovima. Međutim, ova kompanija nije podlegla lošim uslovima tržišta i vuče drastične poslovne korake. Jedan od njih, sa ciljem, novog izvora prihoda, je uska saradnja sa konkurentom.

Huawei i Oppo, četvrti najveći proizvođač pametnih telefona na svetu potpisali su „globalni sporazum o unakrsnom licenciranju patenata, koji pokriva bitne patente za mobilne standarde, uključujući 5G“. Huawei ima preko 100.000 patenata širom sveta. Jedan je od najvećih nosilaca patenata u 5G tehnologiji, kao što je ultra-brzi mobilni internet nove generacije koji se smatra ključnim za podršku budućim industrijama poput veštačke inteligencije i autnomni automobil.

Ipak, Huawei nije bio agresivan u monetizaciji svoji patenata u odnosu na svoje rivale kao što su Nokia i Ericsson. Sa druge strane, Nokia i Ericsson su sa prvim krizama gotovo otišle u zaborav, dok se od 2019. godine Huawei uspešno bori sa krizama koje naviru sa svih strana.

Značajno je znati da je SAD odesekao Huawei od kritičnih provodnika koji su mu bili potrebni za pametne telefone i neke druge proizvode. To je u velikoj meri uništilo poslovanje kompanije sa pametnim telefonima, koji su do nedavno bili broj jedan u svetu. Čak i nakon ovog potresa Huawei ipak ostaje i dalje na tržištu i to tako da u velikoj meri utiče i na ponašanje svojih rivala.

Jedan od najvećih aduta ove kompanije je 5G tehnologija, za koju SAD širi tvrdnje da ugrožavaju nacionalnu bezbednost. Kao da Google i Microsoft ne ugrožavaju nikakvu bezbednost, a da ne govorimo o činjenici da podaci korisnika u Evropi, ali i ostatka sveta, se čuvaju „preko okeana“.

Novi potez ove kompanije i uska saradnja sa rivalom na tržištu, odnosno sa konkurentom, pokazuje jedan novi poslovni potez, koji zasigurno ima veliku dubinsku pozadinu i koja će u buduće da utiče na ponašanje i rad drugih učesnika.

