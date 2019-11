Diablo IV: Povratak horor korenima

Već neko vreme se sluša o tome da Blizzard priprema Diablo IV, a najava za novu igru se očekivala još 2018, ali se nije dogodila sve do nedavno. Novi Diablo je konačno najavljen, i to na godišnjem događaju BlizzCon 2019, tako da ljubitelji sada mogu slobodno da se raduju.

Ako je verovati glasinama, Blizzard se sa Diablo IV vraća svojim mračnim, horor korenima, i sprema još mračniju i jeziviju atmosferu. Dok je Diablo 3 uglavnom bio dobro primljen, mnogima se nije dopala atmosfera iz crtanog filma, pa su prizivali mrak iz originalne verzije Diablo, te iz nastavka Diablo 2. Želja im se ostvarila u četvrtom nastavku, pa glavna anti-junakinja Lilith, poznata i kao „ćerka mržnje,“ vraća u igru baš ono što je nedostajalo.

Još uvek nije poznato kada će igra stići do onih koji je željno iščekuju, a poznavaoci tvrde da bi to moglo da se dogodi tek 2020, ako ne i kasnije, kada će se igra pojaviti na PC, PS4 i Xbox One, dok se o detaljima za Nintendo Switch još uvek ništa ne zna.

Izvor: Ubergizmo