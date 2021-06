Digger Finger: Novo čulo za moderne robote

Roboti su sve do sada imali problema kada je u pitanju identifikacija predmeta uz pomoć dodira. To je posebno važilo za one objekte koji su sakriveni (na primer zatrpani u pesku), a eksperti sa Instituta za tehnologiju u Masačusetsu se nadaju da bi to uskoro moglo da se promeni.

Robot po imenu Digger Finger bi mogao da olakša prepoznavanje zatrpanih predmeta. Funkcioniše uz pomoć posebnog dodatka u obliku prsta koji je opremljen specijalnim taktilnim senzorom. Tokom testiranja se utvrdilo da robot uspešno prepoznaje oblike predmeta koji su uronjeni u pesak ili pirinač, a upravo je to i bio cilj – robotski dodatak koji može da razlikuje i one objekte koje ne vidi, a kako bi prepoznao predmet koji traži.

Eksperti ističu da bi ovakav robot u budućnosti mogao da se koristi za obavljanje zadataka poput detektovanja kvarova na podzemnim kablovima, ili pronalaženje zatrpanih bombi. Da bi se to postiglo neophodno je da se prevaziđu mnoge prepreke, a prva na listi je ona koja se tiče najefikasnijih načina za kopanje.

Izvor: Mashable

