Digital Day 2018: Kakvo je stanje digitalne industrije u Srbiji?

Rezultate istraživanja ADEX o digitalnoj advertajzing potrošnji predstavio je Rade Tričković, direktor u agenciji Httpool, na ovogodišnjoj osmoj regionalnoj konferenciji o digitalnom i interaktivnom marketingu Digital day. Tržište online oglašavanja u Srbiji u 2017. godini iznosi 29,5 miliona evra, što predstavlja napredak, koji pokazuje “rast tržišta online oglašavanja u odnosu na 2016 za 25 posto“, objasnio je Rade i dodao da smo uprkos tome još uvek daleko od evropskih proseka. U Evropi je, recimo oglašavanje na mobilnim uređajima već prestiglo TV. Kada govorimo o vrsti oglašavanja najveći udeo u oglašavanju ima displej (26 posto), nakon toga search (22 posto), a “classifieds” oglasi učestvuju sa 19 posto, to jest preko tri miliona evra. Tričković je napomenuo da poseta korisnika preko mobilnih uređaja u Srbiji značajno raste, ali ne i prihod od oglašavanja na istim. Video, oglašavanje na mobilnim uređajima i social advertising su generatori rasta tržišta. “Mobilni“ advertising u odnosu na prethodnu godinu beleži rast od čak 98 posto i njegov udeo je 12,99 miliona evra, dok video u ukupnoj vrednosti online oglašavanja učestvuje sa 44 posto.

Predavanje o eko sistemu i digitalnim trendovima održao je Konstantin Kamaras, predsednik borda direktora IAB Evropa, koji je naveo da se dešava revolucija kvaliteta. Više nego ikada akcenat se prebacuje na kvalitet, a ne na kvantitet, kao što je to bilo do sada. „Na tržištu su trenutno 3+1 sile: revolucija kvaliteta, zagrevanje hajpa i rebelans lanca vrednosti,“ rekao je. Govoreći o značaju uvođenja GDPR-a, rekao je da će on doneti manji broj raspoloživih podataka, ali će oni biti kvalitetniji. “Advertajzing zavisi od kritične mase, a kritična masa ima zahteve i standarde, koje treba utvrditi. Plaćeni sadržaj donosi novi nivo veze između izdavača i korisnika. Izdavači koji prave premijum sadržaj imaju ogromnu šansu i neki od njih će postati mega-love brendovi” – naveo je Kamaras. Ana Anđelić, Chief Brand Officer brenda Rebeca Minkoff, u svom izlaganju govorila je kako dizajn utiče na odluku kupca da kupi proizvod. Oli Ozborn, direktor marketinga EMEA, VICE, rekao je da je za njih najinteresantnija društvena mreža Snapchat jer se uklapa u sadržaj koji plasiraju, budući da njeni korisnici tu svakodnevno dele slike i videa iz života. Johann Wrede, global vice president strategic marketing, SAP Hybris, govorio je o marketingu sa svrhom, o tome zašto je važan i kako ga postići. Po njemu, on je univerzalna potreba svih i služi kao dobar motiv. Marijana Prpić, Head of Industry for Adriatic Region iz Google-a, objasnila je kako digitalni način razmišljanja može transformisati biznis i šta veštačka inteligencija donosi u ovom biznisu.

Politika Google-a pogubna je za poslovanje izdavača, rekao je Brian Morrissey, urednik Digiday-a. “Oni su izdavače koji imaju paywalls terali da objavljuju tri besplatna članka dnevno, inače ih neće indeksirati i prikazivani u pretrazi. Tek nedavno su pod pritiskom promenili takvu politiku”, naveo je. Facebook je zatvorio social gaming industriju kada su utvrdili da im igre više nisu u interesu. I Google i Facebook su primeri toga kako velike kompanije diktiraju uslove na tržištu. Izdavači uvek rade ono što platforme žele, dodao je. Uprkos tome, dobra vest je da postoji održivost medija iako se dotle još nije stiglo. Greg Mroczkowski, public policy manager IAB Europe, govorio je o uvođenju GDPR-a i istakao da ta nova regulacija u vezi sa čuvanjem podataka neće kočiti ekonomsku aktivnost, nego će za određene učesnike na tržištu predstavljati prednost. S obzirom da je činjenica da mnogi brendovi ne znaju kako da predstave sebe na društvenim mrežama, Chapin Clark Executive Vice President njujorške agencije R/GA je poručio da ako ne možete da nađete nešto što će činiti vaš brend, nađite ono što je vaš antibrend. Branislav Perić, osnivač digitalne konsultantske kuće WITH digital orchestration, rekao je da su podaci najvažnija stvar. Svi su danas na Facebook-u i Google-u i tu ostavljaju mnogo podataka. “U budućnosti će podaci biti vredniji od novca”- rekao je Perić. O tome kako jurnjava za novim stvarima može da nanese štetu govorio je Steve Dool, novinar i brend consultant. Prevelika potreba za nečim novim može da utiče loše na posao. Frederik Karlstrom, kreativni director studia C&CO, govorio je o tome šta je vrednost. Naveo je da neke stvari mogu biti i vredne i skupe, ali da takođe postoje i jeftine stvari koje su vredne.

Pored predavanja posetioci su mogli da prisustvuju i panelima, a teme su bile: e-commerce, biznis transformacija, digitalizacija u kulturi, uvođenje GDPR-a, kako izgraditi community i napraviti savršen media miks, koja je budućnost medija i druge. Konferenciju je zatvorila izvršna direktorka IAB Serbia, Danka Trbojević. Osim što se program konferencije odvijao istovremeno u dve stale, ove godine je Digital Day po prvi put trajao dva dana, pri čemu su se na kraju drugog dana dodelile nagrade za najuspešnije digitalne kampanje i projekte, Mixx Awards.

Podelite s prijateljima

Tweet