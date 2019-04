Digital Day konferencija sredinom maja u Beogradu

Najvažnija regionalna digital konferencije, Digital Day biće održana 16 – 17. maja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Konferencija se održava devetu godinu zaredom u organizaciji IAB Serbia.

U okviru konferencije Digital Day 2019. će biti dodeljene i IAB MIXX Awards, koje nagrađuju najbolje digital kampanje proizvedene u godini za nama. Glavno je pitanje, i slogan, ovogodišnje Digital Day konferencije je: How do you trust?

Posetioce očekuju brojna predavanja, paneli, diskusije, a neki od stručnjaka koji će se obratiti sa scene JDP-a su: Zach Pentel, Global Director – Brand Strategy @Spotify, Brian Braiker, Editor @AdAge, Chapin Clark, Executive VP @R/GA, Edward Cotton, Brand Strategy Consultant, Former CSO @BSSP, Brian Morrissey, Editor In-Chief @DigiDay, Steve Dool, Head of Community Partnerships @Depop, i Ana Anđelić, Executive Brand Consultant @David Yurman, koja se našla i na Forbes CMO NEXT 2018. listi.

Više informacija možete pronaći na sajtu, kao i pratiti hešteg #DigitalDay2019!

