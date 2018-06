Digitalizacija matičnih knjiga – bez čekanja u redovima za dokumenta

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić ocenio je da je u oblasti digitalizacije, nabavka nove opreme za digitalizaciju matičnih knjiga najbolji posao, jer se time omogućava da službenici brzo i lako koriste podatke iz tih evidencija, kako bi građani bez opterećenja, stresa i utroška vremena, i para što efikasnije završili poslove.

“Za građane to znači da nema više izvoda iz ovih evidencija, osim ukoliko ih iz ličnih razloga sami žele, već ovlašćeni službenici imaju pristup, vide sve podatke iz ovih baza i nemaju potrebe da traže od građana nikakav izvod na uvid”, rekao je Ružić, koji je u Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu predstavio novu opremu za skladištenje podataka iz matičnih knjiga. Ta oprema, u kojoj se nalazi više od 30 miliona podataka o građanima Srbije, smeštena je u Državni data centar u skladu sa najvišim tehničkim i bezbednosnim standardima, saopštilo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Nabavka opreme koštala je 33,6 miliona dinara, a novac je obezbeđen iz budžeta Ministarstva u okviru projekta “Stop birokratiji” i omogućava da se unapredi vođenje najznačajnije evidencije o građanima – Matičnih knjiga, odnosno, da se uspostavi Registar matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih). Sve matične knjige biće digitalizovane do kraja godine u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, koje je juče usvojila Skupština Srbije, i sve jedinice lokalne samouprave će raditi isključivo u centralnom sistemu.

Ružić je istakao da će u narednom periodu Registru matičnih knjiga biti priključena i Knjiga državljana, kako bi građani mogli da i uverenje o državljanstvu dobiju bilo gde u Srbiji, kao što to sada mogu izvod iz matičnih knjiga. Govoreći o efektima digitalizacije rada uprave, ministar je rekao da je samo u prvih pet meseci ove godine štampano 30% manje izvoda iz matičnih knjiga rođenih nego u istom periodu prošle godine.

“To je bolji rezultat i u odnosu na prošlu godinu kada je taj procenat iznosio 24%. Ovaj trend govori da ćemo do kraja godine imati 70% do 80% manje papirnih izvoda”, rekao je Ružić. Ministar je najavio da će do polovine oktobra kroz pilot projekat e-Inspektor, sanitarna, tržišna, inspekcija rada i upravna ispekcija početi da rade u novom softveru, koji će objediniti sve informacije iz njihovih izveštaja, a plan je da sve ostale inspekcije od maja sledeće godine počnu da rade na taj način.

