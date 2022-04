Digitalne veštine su potrebne svima i svi mogu da ih savladaju

Stručnjaci iz digitalne sfere sinoć su na online događaju „Znaš kako” prezentovali po jednu digitalnu veštinu i time pokazali u kom pravcu mladi mogu besplatno dodatno da se edukuju.

Nakon ukrštanja različitih statistika koje govore da više od 80 odsto domaćinstava u Srbiji ima pristup internetu, ali da više od 51 odsto populacije starije od 15 godina nema ni jednu od osnovnih veština u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija: slanje i prijem mejla, internet pretraga, obrada teksta i sl, Inicijativa „Digitalna Srbija” i UNICEF u Srbiji okupili su osam predstavnika iz kompanija u Srbiji koji su sinoć pokazali kako mladi mogu da usavršavaju svoje digitalne veštine i postanu pripremljeniji za tržište rada.

Na događaju „Znaš kako” učestvovali su predstavnici kompanija članica Inicijative „Digitalna Srbija” i drugih organizacija: rukovodilac za planiranje resursa kompanije Symphony Momir Đekić, psihološkinja iz Digital Communications Institute Ana Mirković, senior partner u advokatskoj kancelariji Karanović & Partners Rastko Petaković, direktor sektora za poslove sa stanovništvom OTP banke Vuk Kosovac, specijalista za društvene mreže iz Nordeusa Sara Milošević, direktorka za startap ekosistem i inovacije iz PwC Srbija Tanja Kuzman, direktor marketinga kompanije TeleGroup Aleksandar Vratonjić Gligorijević i kreativni i art direktor iz Direct Media United Solutions Stefan Gajić. Svako od njih gledaoce je proveo kroz to kako tehnologija oblikuje svet oko nas i kako nam pojedini alati pomažu da se u takvom svetu snađemo.

Današnje generacije percipiraju veću količinu stresa

U uvodnim prezentacijama potrebu za posedovanjem digitalnih veština osvetlili su Ana, Momir i Rastko, govoreći o istraživanjima koja pokazuju da današnje generacije percipiraju veću količinu stresa nego prethodne, činjenici da smo svakodnevno izloženi moru informacija od kojih većinu ni ne precipiramo na ličnom nivou, kao i da živimo u ekonomiji stvaralaštva.

Tako je Momir Đekić pokazujući kako se koristi aplikacija za organizaciju i praćenje podataka Trello istakao zašto je važno da naučimo da se bolje organizujemo:

Ispostavlja se da kada radite jedan posao vi možete da ga uradite vrlo kvalitetno i vrlo efikasno. Problemi nastaju kada dođe više poslova, posebno različitih poslova. Uz pomoć tehnologije mi možemo da izvedemo više tih poslova odjednom a da svi budu i kvalitetno i efikasno urađeni.

S druge strane, Ana Mirković skrenula je pažnju na sve one rizike koje zaboravljamo provodeći vreme na internetu, te zašto je važno da brinemo o sopstvenoj bezbednosti na svetskoj mreži.

Govorimo o tome da je komunikacija u eri digitalne komunikacije brza, fluidna, dinamična… Internet nikada nije bio brži i sve ono što se oko nas dešava je gomila stimulusa. Istraživanja pokazuju da ako na internetu provedemo oko četiri sata dnevno, primićemo između 17.500 i 20.000 informacija. Naš mozak je napadnut sa svih strana i, naravno, da većinu ovih informacija na svesnom nivou ni ne percipiramo. A koliko su nam važne ili nevažne najbolje pokazuje podatak da ćemo se na kraju tog dana sećati svega tri do šest informacija.

Rastko Petaković je usmerio fokus na to da smo u poslednje vreme proširenjem značaja društvenih mreža došli u jedan svet u kom smo svi ne samo učesnici već istovremeno i kreatori: Izašli smo negde, slikali smo nešto, napravili neki snimak i to će neko da gleda. Ranije je umetnik bio neko ko provede nekoliko meseci da bi napravio album ili godinu dana da bi napravio film, danas je umetnik i onaj ko snimi neki dobar story za društvene mreže ili neki viralan video. Ta granica između toga šta su umetnici, a šta smo svi mi obični ljudi koji se bavimo time je jako smanjena. I to je ono što zovemo ekonomijom stvaralaštva.

Konkretne veštine, korak po korak

Uzimajući sve ovo u vid, tehnologija se nameće kao potreba i rešenje za savremeni svet, a to su potvrdili i ostali učesnici kroz prezentovanje toga kako da bezbedno kupujemo onlajn, kako se optimizuje LinkedIn profil, uređuju dokumenti, prave sajtovi i prezentacije. Kako konkretno digitalne veštine naš rad čine efikasnijim i kvalitetnijim objasnila je Tanja Kuzman na primeru rada sa dokumentima u programima poput G Suite ili Microsoft OneDrive:

U svom životu sam radila na desetinama hiljada dokumenata. Pre deset godina razmenjivali smo mejlove sa dokumentima u prilogu. Danas to izgleda mnogo drugačije jer imamo način da radimo sa kolegama, nadređenima, sa bilo kim bez obzira gde se on nalazio na zemaljskoj kugli i svi možemo da radimo na dokumentu istovremeno bez ikakvih problema. To znači da se naša efikasnost povećala čak do 10 puta i da za nešto za šta su nam bili potrebni dani sada možemo da uradimo za nekoliko sati.

Učesnici su kroz svoje prezentacije pokazali da su alati i digitalne veštine koje pokazuju zaista namenjeni svima, i da ih uz malo napora vrlo lako svako može savladati. A umesto zajedničkog zaključka Aleksandar Vratonjić-Gligorijević je kroz predstavljanje alata za dizajniranje vizuala i veb-stranica, kao i besplatne resurse koje možemo da koristimo, naglasio upravo univerzalnost primene i dostupnost različitih digitalnih veština:

Informacije danas do nas dolaze putem teksta, slike, videa, zvuka… Ta multidimenzijonalnost sadržaja koji konzumiramo upravo je namenjena da se komunicira putem društvenih mreža i internet prezentacija. Bilo da ste biznis i želite da se obratite svojim korisnicima ili želite da napravite neku žurku, pa pozovete ljude da dođu na nju ili napravite neki rođendanski poklon možete posegnuti za kreiranjem veb-stranice. A da biste napravili dobru internet prezentaciju nije neophodno da imate programerske veštine niti da ste dizajner.

Snimak događaja je dostupan na YouTube kanalu Inicijative „Digitalna Srbija”, za sve one koji nisu bili u prilici da gledaju uživo ili za one koji žele da pogledaju ponovo.

