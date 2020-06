Disney Plus više ne nudi probni period

Disney Plus je bez previše pompe i najava odlučio da ugasi besplatan probni period za nove korisnike, a koji je obuhvatao sedmodnevno probno testiranje Disney Plus usluga striming servisa. Ovo je prvi primetio i objavio francuski sajt za pop kulturu Numerama.

Nakon registrovanja, odmah plaćanje usluge

Čini se da besplatni probni period više nije dostupan u Sjedinjenim Američkim Državama. Pri pokušaju registracije, jednostavno će svaki novi korisnik biti naveden da odmah započne plaćanje usluge. Disney Plus će nastaviti sa testiranjem različitih novih opcija, kako u svrhu marketinga tako i da saznaju koji je najoptimalniji odnos cene i usluga koje nude. Za sada nije jasno kada je Disney uklonio mogućnost isprobavanja Disney Plus servisa, ali tajming ima smisla, budući da će 3. jula premijerno biti prikazano snimanje Brodvejske produkcije – Hamilton.

Bez reklamnog probnog perioda, svako ko želi da pogleda Hamilton, moraće da plati najmanje mesec dana Disney Plus servis, koji košta 6,99 dolara ili 12,99 dolara koji uključuje Hulu i ESPN Plus. Zbog ove premijere Disney se nada da će stvoriti nove dugoročne pretplatnike. Ovaj servis je do sada okupio oko 50 miliona pretplatnika širom sveta od prošle jeseni kada je lansiran, a delom su mu pomogla međunarodna predstavljanja u Velikoj Britaniji, Indiji, Nemačkoj, Italiji, Španiji, Austriji, Francuskoj i Švajcarskoj.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet