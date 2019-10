Disney+ servis: Trejler koji traje više od tri sata kao najava programa

Disney tvitovi kojima je najavljeno više od 600 filmova i serija dobio je pojačanje, pa nepoverljivi gledaoci mogu da provere trejler koji traje više od tri sata, te najavljuje sve što stiže sa novim servisom.

Novi trejler podseća na način na koji Netflix svakog meseca najavljuje nove sadržaje na YouTube-u, samo što traje duže, mnogo duže. Naime, radi se o snimku od oko tri sata i 28 minuta, a svaki naslov je dobio po otprilike 15 sekundi. Tako su potencijalni korisnici dobili informacije i o nekim naslovima koji su možda manje poznati, poput Sammy, the Way-Out Seal, The Adventures of Bullwhip Griffin, The Computer Wore Tennis Shoes i The Barefoot Executive.

Nova Disney etapa počela je 1989, kada je Mala sirena vratila animaciju ove kuće na velika vrata, dok su devedesete donele i filmove kao što su The Lion King, Beauty and the Beast i Toy Story, a trejler nije tu da promoviše ove i druge dobro poznate filmove, već one druge kao što je The Barefoot Executive – film o šimpanzi koji može da predvidi buduće TV hitove.

Izvor: The Verge