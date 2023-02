DJI mikrofoni: Zvuk u pokretu

Kompaniju DJI znamo po dronovima, ali je do nas stigao i njihov mikrofonski sistem, pažljivo prilagođen ljudima koji snimaju za YouTube ili TicToc koristeći Android ili iOS smartfon.

Mikrofoni za svaku priliku

Savremeni iPhone, Samsung ili neki drugi smartfon nude kameru izuzetnih karakteristika, sasvim dovoljnu za snimanje videa za televiziju ili neku streaming platformu i to u 4k rezoluciji. Problem je u zvuku – čak i kada je mikrofon na smartfonu kvalitetan, on teško može da „dobaci“ do sagovornika udaljenog nekoliko metara, naročito u prisustvu ambijentalne buke. Na telefon je teško priključiti eksterne mikrofone, pa onda na snimanje treba nositi torbu sa dodatnom opremom, što nekako obesmišljava ideju „portabl TV studija“. U firmi DJI su pažljivo analizirali problem i ponudili način da, noseći kutiju mase svega 162 grama, budete u stanju da kvalitetno „ozvučite“ dva sagovornika koji se po potrebi mogu naći prilično daleko (do 250 metara) od kamere.

DJI Mic System se sastoji od kutije koja obezbeđuje punjenje svih komponenti, jedne „bazne stanice“ i dva bežična mikrofona. Bazna stanica je neočekivano mala i laka, a ipak ima touch ekran i žljeb pomoću koje je možete montirati u hot shoe svakog foto-aparata ili kamere, ali i konektore za priključenje na Android (USB-C) i iPhone (Lightning) uređaje. Tu je i 3.5 mm priključak pomoću koga povezujete baznu stanicu na mikrofonski ulaz kamere, a sa strane je i dodatni USB-C port kojim možete da je povežete na laptop, koji je „vidi“ kao mikrofon. Postoji i mikrofonski ulaz, kome u našim probama nismo našli svrhu, pošto se mikrofoni povezuju bežično.

Dva mikrofona su za nijansu teža nego što bi čovek želeo da budu (po 25 grama) ali imaju snažnu štipaljku kojom ih možete pričvrstiti za rever sakoa ili neko drugo pogodno mesto na odeći. Ukoliko je sagovornik neka mlada dama u lakoj haljini koja ne može da izdrži 25 grama, mikrofon može da se drži u džepu ili za pojasem, a da se u njega uključi klasična „bubica“ koja se onda pričvršćuje bilo gde. Pomenimo da se u kompletu dobijaju i (prilično snažni) magneti koje možete da koristite da postavite mik­rofone na bilo koje pogodno mesto, recimo ako sagovornici sede za stolom (mikrofoni su omnidirekcioni).

Dalje nema mnogo šta da se kaže – uključite mikrofone, oni bežično komuniciraju sa baznom stanicom, a ona šalje zvuk kompjuteru ili kameri, kao i svaki drugi mikrofon. Baterija omogućava čak 5 sati snimanja, a onda baznu stanicu i mikrofone možete napuniti u kutiji, čiji akumulator obezbeđuje oko dva punjenja. Ukratko, „pokriveni“ ste tokom čitavog dana na terenu.

Kao bonus, mikrofoni imaju sopstvenu memoriju i možete pritiskom na taster na mikrofonu snimati zvuk i u tu internu memoriju, za slučaj da snimak u glavnoj kameri iz nekog razloga bude oštećen. Memorija je dovoljna za čak 14 sati snimanja, ali je mega-glupo što se taster za aktiviranje snimanja nalazi milimetar od (realno nepotrebnog) link tastera, kojim možete da ukinete vezu između mikrofona i bazne stanice. Ako slučajno pritisnete pogrešan taster, umesto dva audio snimka (u memoriji mikrofona i u kameri) imaćete nula snimaka zvuka. To znači da treba uvek baciti pogled na baznu stanicu i videti da li je snimanje u toku, ujedno proveravajući nivo zvuka.

Sve u svemu, dobro osmišljen uređaj koji u praksi izvanredno radi, ali nije baš jeftin. Znajući koliko je zvuk „Ahilova peta“ mnogih YouTube video kanala, investicija u ovakav portabl sistem je itekako opravdana.

Korisna adresa: manhattan.rs

Podelite s prijateljima

Tweet