Aplikacije stavljaju vašu garderobu pod kontrolu

Kao dete koje je odrastalo u Tunisu, Hasnu Kurda su baka i deda učili kako da pravi i brine o njoj.

Hasna Kourda je lansirala svoju aplikaciju Save Your Wardrobe

„Dolazimo sa malog ostrva na jugu gde je svime trebalo upravljati na kružni način – vodom, hranom i odećom“, kaže gospođa Kourda. “Naučili smo kako da napravimo stvari od prvog koraka.” Kada se preselila u Evropu početkom 2000-ih da bi studirala u francuskoj poslovnoj školi, gospođa Kurda kaže da je bila šokirana količinom odeće koju su ljudi kupovali. “Naivno sam mislila da ljudi imaju neverovatne društvene živote i da im trebaju sve te stvari. Onda sam shvatila da postoji veoma teška kultura bacanja.”

Ako ljudi ne odbace odeću nakon što su je obukli samo nekoliko puta, onda je često ostavljaju u zadnjem delu ormana da je više nikada ne nose. Jedno globalno istraživanje od pre nekoliko godina pokazalo je da ljudi ne nose bar polovinu odeće koju poseduju. Gospođa Kourda nikada nije uspela da se otrese nelagode zbog ovog rasipništva, a nakon nekoliko godina rada za razne firme u modnoj industriji odlučila je da će pokušati da uradi nešto da to spreči. Godine 2017, sa sedištem u Londonu, počela je da prikuplja sredstva za pokretanje sopstvene kompanije za modnu tehnologiju, kako bi pomogla ljudima da izvuku maksimum iz svoje odeće.

Pokrenuta 2020. godine, Save Your Wardrobe je aplikacija koja omogućava korisnicima da upravljaju svojom odećom, kreiranjem digitalne verzije svakog predmeta u svojoj garderobi. Preko aplikacije, odevni predmeti se skeniraju, identifikuju i skladište virtuelno. Tada vas aplikacija može podsetiti na sve što posedujete, sa nadom da ćete ponovo koristiti nenošenu odeću. Takođe povezuje ljude sa lokalnim uslugama kao što su hemijsko čišćenje, mesta gde mogu da doniraju stvari koje više ne žele, i radnje za popravke i prepravke kako bi produžili životni vek svoje odeće. Aplikacija Save Your Wardrobe pokrenuta je u martu 2020, baš kada nas je pandemija pogodila. Do sada je preuzeta više od 100.000 puta, kaže gospođa Kourda. Luksuzna modna veb lokacija FarFetch je investitor, a Save Your Wardrobe se takođe udružio sa još jednim takvim prodavcem, Zalandom, kako bi pokrenuo inicijativu za negu i popravku odeće. Aplikacija je trenutno besplatna za korišćenje, ali je u pripremi premium verzija sa naprednim funkcijama. Rejčel Kan, stručnjak za održivost i osnivač konsultantske kuće Circular Earth, veruje da će kriza troškova života navesti mnoge ljude da kupuju manje odeće.

„Doći će do velikog pomaka ka minimalizmu“, kaže ona. Lin Kovalska je švedska preduzetnica i osnivačica Popswap, aplikacije za zamenu odeće. Ona veruje da tehnološke kompanije poput njene nude način da se smanji uticaj modne industrije na planetu. Obim ovog udara na svetsku životnu sredinu je iznenađujuće visok. Modni sektor je odgovoran za između osam i 10% godišnjih globalnih emisija ugljenika, prema Ujedinjenim nacijama. Godišnje se stvaraju milioni tona tekstilnog otpada, a ekvivalent kamiona stare odeće se spaljuje ili zakopava na deponiji svake sekunde, izračunalo je istraživanje Fondacije Elen Makartur. Ta organizacija vodi kampanju za više recikliranja tekstila. Popswap je platforma društvenih medija na kojoj korisnici mogu da pokažu svoju odeću, da se povežu sa ljudima čiji stil vole i da zamene odeću sa njima. „Baš kao na Tinderu, grade međusobne odnose i podudaraju se na osnovu stila i menjaju odeću“, objašnjava gospođa Kovalska. Prethodno je radila u marketingu, ideju za Popswap dobila je nakon razgovora sa prijateljima o međusobnom pristupu garderobama.

Gospođa Kovalska je zatim zamolila tehnološke programere koje je poznavala da naprave aplikaciju koja bi pomogla njoj i njenim prijateljima da razmene odeću. Popswap je lansiran u avgustu 2020. i od tada je stekao 40.000 korisnika, sa više od 100.000 odevnih predmeta koji su zamenjeni kroz aplikaciju do danas. Većina trenutnih korisnika Popswap-a nalazi se u Švedskoj i menjaju odeću sa ljudima koji žive u blizini. Gospođa Kovalska namerava da proširi aplikaciju na gradove širom sveta, uključujući London. Većina korisnika aplikacije su ljudi od 16 do 25 godina, takođe poznati kao generacija Z. „Gen Z to voli“, kaže gospođa Kovalska. Popswap je besplatan za korišćenje, a kompanija zarađuje svoj novac kroz premium pretplate i oglašavanje u aplikaciji. Popswap je takođe bio domaćin događaja razmene odeće tokom nedelja mode u Stokholmu i Berlinu.

„Ako možemo da pronađemo način da zaradimo novac od mode bez proizvodnje nove odeće, to je rešenje“, kaže gospođa Kovalska. „Da bi se to dogodilo, moramo da sarađujemo u čitavoj industriji i da budemo više tehnološki opredeljeni”. Kao što pokazuje demografska kategorija glavnog korisnika Popswap-a, mladi ljudi prihvataju polovnu modu. Ovo je takođe potkrepljeno izveštajima. Više od tri četvrtine mladih od 16 do 24 godine u Velikoj Britaniji su ili zamenili modne stvari sa drugima, ili bi bili zainteresovani za to, pokazalo je istraživanje iz 2020. Ipak, u isto vreme, masovno proizvedena, jeftina odeća lošeg kvaliteta, koja se sada često naziva „brza moda“, i dalje je popularna među kupcima koji nemaju novca.

U izveštaju ThredUp, sajta za polovnu modu sa sedištem u SAD, iz 2022, navodi se da, iako je prodaja korišćene odeće u porastu, 59% kupaca brze mode reklo je da je to navika od koje se teško može odreći. Da bi pomogao ljudima da napuste brzu modu, ThredUp je nedavno pokrenuo reklamnu kampanju sa glumicom Priah Ferguson u glavnoj ulozi. Entoni Marino, predsednik ThredUp-a, kaže da je misija kompanije da inspiriše ljude da prvo razmišljaju o korišćenoj odeći. „Verujemo da je održiva modna revolucija u punom zamahu, zahvaljujući disruptorima poput ThredUp-a koji su potrošačima dali lake načine da učestvuju u kružnoj ekonomiji“, dodaje on.

ThredUp, koji je osnovan 2009. godine, postao je jedan od najvećih onlajn sajtova za preprodaju ženske i dečije odeće, koji prodaje više od 35.000 brendova. Kompanija kupuje polovnu odeću ljudi u zamenu za gotovinu ili kredit u prodavnici, a zatim stavlja odeću za prodaju na svojoj veb stranici. Kada je kompanija izašla na njujoršku berzu u martu 2021., bila je procenjena na 1,3 milijarde dolara. A prošle godine kompanija se udružila sa luksuznim brendom Tommy Hilfiger na programu preprodaje. Gospođa Kan iz Circular Earth-a kaže da kompanije za odeću kao što su Save Your Wardrobe, Popswap i ThredUp nastavljaju da igraju vitalnu ulogu u smanjenju zagađenja i otpada u modnoj industriji. „Moramo da budemo u mogućnosti da recikliramo modu na efikasan i ekonomičan način, a modne tehnološke kompanije će biti zaista veliki deo toga“, kaže ona.

