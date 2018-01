Do računa preko mobilnog telefona

U doba u kojem su pametni telefoni postali naš glavni prozor u svet, sasvim je logično da i bankarske poslove želimo da obavljamo istim putem. Iz digitalne kuhinje Addiko banke na naše tržište stiže još jedna inovacija – GO Digital račun.

Kao i većina drugih banaka na našem tržištu, Addiko banka korisnicima već duže vreme omogućava da putem m‑banking aplikacije pristupaju svojim računima, plaćaju račune i obavljaju druge poslove. Ipak, doskora je jedini način za otvaranje računa bilo potpisivanje ugovora u poslovnici banke. Odnedavno – to više nije slučaj.

Addiko banka je prva tržištu Srbije ponudila jedinstven proizvod – nazvan GO Digital ‑ račun male platne vrednosti koji je moguće otvoriti preko Interneta i aktivan je odmah po otvaranju. Nije potrebno odlaziti u poslovnicu, niti potpisivati ugovor, sve završavate samo ličnom kartom. Klijentu su odmah po otvaranju dostupne i druge digitalne usluge kao što su e‑banking i Addiko Chat banking na Viber‑u, kao i prebacivanje novca kontaktu iz imenika.

S obzirom na to da je GO Digital račun male platne vrednosti, maksimalna transakcija i saldo na ovako otvorenom računu iznose do 15.000 dinara, što u praksi znači da stanje na računu ni u jednom trenutku ne sme biti veće od tog iznosa. Preko ovog računa moguće je primiti uplate u maksimalnom iznosu od 120.000 dinara.

Nakon „prekoračenog“ limita, klijent ima mogućnost da otvori klasičan račun u poslovnici banke. Za ove korisnike, u Addiko banci su obezbedili paket s besplatnim održavanjem u periodu od šest meseci nakon potpisivanja ugovora. S ovim paketom, korisnik više nema nikakve limite na računu, dobija debitnu karticu, kao i druge bankarske servise u okviru paketa.

Korisnik u fokusu

Dešava se da korisnici žele da probaju uslugu ili proizvod, ali odustanu pre nego što to i ostvare. Nekada jer nije moguće odmah početi s isprobavanjem, nekada jer je proces registracije za probnu uslugu komplikovan i spor, a nekada jer je potrebno isplanirati odlazak na lokaciju, što znači ozbiljne promene navika radi probe nečega što korisniku možda i neće odgovarati.

U slučaju bankarskih usluga, GO Digital to rešava, jer korisnici račun mogu otvoriti u bilo kom trenutku i potom probati neki od jedinstvenih digitalnih bankarskih proizvoda na tržištu Srbije. Da bi bili sigurni da korisnici neće odustati, u Addiko banci su posebnu pažnju posvetili korisničkom ugođaju (UX), tako da otvaranje računa bude jednostavno i lako svima – kako ljudima koji svakodnevno koriste pametne telefone i isprobavaju svaku novu funkciju i aplikaciju, tako i onima koji retko preuzimaju i koriste nove aplikacije, ali ipak odluče da otvore GO Digital račun nakon što su videli reklamu.

U rekordnom roku

Od početne ideje i provere da li je pravno uopšte moguće otvoriti račun na ovakav način, do predstavljanja novog računa korisnicima, prošlo je nepunih šest meseci. Sama tehnička realizacija trajala je nešto kraće od četiri meseca, a bazirana je na novoj digitalnoj platformi koja Addiko banci omogućava da relativno lako dodaje nove kanale i usluge u svoju ponudu. U sklopu ove faze sproveden je dizajn procesa, izrađena je neophodna dokumentacija i obavljena su sva potrebna testiranja i bezbednosne provere. Ovo poslednje je posebno bitno, jer banke moraju da ispune najviše standarde bezbednosti podataka i korisnika, te su u ovom domenu uzete u obzir sve bezbednosne preporuke u digitalnom svetu.

Paralelno s tehničkim pripremama, tekle su i prateće marketinške aktivnosti, promena internih procesa prodaje, kao i priprema svih neophodnih materijala, među kojima su stranica s opisom proizvoda na Web sajtu banke, video‑uputstva, vizuelna rešenja i sve drugo što je potrebno da bi novi proizvod bio na adekvatan način predstavljen javnosti.

S obzirom na to koliko je obično vremena potrebno za pokretanje sličnih proizvoda, GO Digital račun predstavljen je javnosti u veoma kratkom roku i potpuno u skladu sa agilnim pristupom razvoju proizvoda koji Addiko banka neguje.

U trendu

Omogućavanje otvaranja računa putem mobilnih uređaja u skladu je s trendovima koji pokazuju da su korisnici upravo na tim platformama najaktivniji. Isti pristup primenjen je i u slučaju Addiko Chat banking usluge, gde je korisnicima potrebno svega pet minuta da postanu aktivni, nakon što prvi put dobiju informaciju o postojanju ove usluge.

Osluškivanje potreba i navika korisnika biće i u budućnosti osnova na kojoj će se bazirati inovacije iz digitalne kuhinje Addiko banke, bilo to vezano za primenu mobilnih platformi, kao u ovom slučaju, ili za neki drugi kanal na kojem se korisnici nalaze i gde je moguće integrisati bankarske usluge.

Na kvalitetnim temeljima

Da bi Addiko banka bila u mogućnosti da tržištu predstavi inovaciju u obliku GO Digital računa, bilo je potrebno mnogo vremena i rada na postavljanju sistema, odnosno na obimnoj digitalnoj transformaciji banke koja korisnicima uglavnom nije vidljiva, osim kroz kanale koji su im dostupni za obavljanje bankarskih poslova.

U pozadini je Digital centar Addiko Grupe koji svim projektima pristupa agilno i brzo dolazi do najboljih rešenja za realizaciju bankarskih usluga putem digitalnih kanala. Iz ugla korisnika, to se vidi kroz novu m‑banking aplikaciju koja je prilagođena potrebama korisnika, kao i kroz uvođenje Addiko Chat banking‑a na kanalu koji velik broj građana Srbije svakodnevno koristi za komunikaciju.

