Dobre igre o svemiru: No Man’s Sky

Video igre koje nas vode u kosmos su odavno popularne, a nude različite avanutre – od kosmičkih borbi do teraformiranja dalekih planeta.

Na spisku finih svemirskih igara je i No Man’s Sky, koja je uprkos lošem lansiranju uspela da se probije i uđe među najbolje otvorene svetove za svemirske kauboje. Objavljena je 2016. godine, a izašla je iz studija Hello Games. U pitanju je akciona avantura, te igra preživljavanja i dostupna je za Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, a na Nintendo Switch stiže sredinom 2022. godine.

Pred igračem su skoro beskrajne mogućnosti za istraživanje i sjajni prizori, a najveća mana joj je to što je povremeno monotona – kao uostalom i mnoge druge igre preživljavanja. Ipak nudi mnogo više od povremene dosade, na prvom mestu otvoreni svet koji je više od sveta – otvorena galaksija. Cilj je da se preživi dok se traga za novim otkrićima, a aktivnosti su podeljene u četiri kategorije: trgovinu, istraživanje, borbu i preživljavanje. Zadatak je da se pravilno balansiraju.

Istina je da nije među najjeftinijim igrama – na platformi Steam košta 54,99 evra, ali beskrajni otvoreni svetovi (galaksije) mogu da budu neprocenjivi (s tim se slažu i igrači, budući da su ocene vrlo pozitivne).

