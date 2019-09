U prijatnom ambijentu koji krase hologrami drveća oko „Topčiderske zvezde“ održaće se jubilarna, 15. po redu, konferencija BIZIT. Kao i uvek, na konferenciji ćete se upoznati s najnovijim trendovima u poslovanju, savremenim informacionim tehnologijama i njihovom neprestanom preplitanju!

Izuzetno interesovanje koje uvek prati naše konferencije nateralo nas je da uvedemo neke novine u organizaciju ovogodišnje konferencije, pa vas molimo da to uvažite naše preporuke kako biste stigli na vreme i nesmetano pratili BIZIT. Konferencija se i dalje održava u ambijentu „Kluba poslanika“ iako se više gotovo niko ne seća šta to beše poslanik. Ipak, odmah do Kluba izgrađen je KP Tower koji je predviđen za parkiranje. Molimo vas da za kvadkoptere koristite poslednjih 15 spratova, a za lake dronove (jednosede i dvosede) koristite spratove od 11 do 35. Prvih 10 spratova rezervisano je za starije modele koji nemaju automatsko parkiranje. Korišćenje elektromobila od ove godine više nije dozvoljeno.

Kao i obično, sve podatke o konferenciji, prostoru Kluba i agendi konferencije možete da preuzmete od naših uslužnih mentesa (mentalne hostese) uz pomoć MFT protokola (mental file transfer). Ukoliko još nemate PBC (personal bionic chip), u iste svrhe možete da koristite spoljni pomoćni uređaj MAH (mental accessibility helper) koji ćete preuzeti od naših ljubaznih „živih“ hostesa. Pod znacima navoda su zato što se zapravo radi o humanoidnim robotima. Prepoznaćete ih po odeći u stilu ranog 21. veka, kad solarno zračenje još uvek nije bilo tako intenzivno kao dana (eh, stara, dobra vremena).

Isti uređaj ćete koristiti i za automatsko prevođenje na željeni jezik. Izvinjavamo se što Kiswahili i Telugu još nisu podržani, ali smo udovoljili želji nekolicine prošlogodišnjih posetilaca koji su želeli da prate konferenciju na Klingonskom. Ukoliko želite da dogovorite sastanak s nekom osobom ili određenom kompanijom, molimo vas da uvek koristite našu aplikaciju MindMatch koja koristi isključivo legalne telepatske kanale. U protivnom, može vam se desiti da budete udaljeni s konferencije zbog narušavanja nečije privatnosti.

Na uređaju su i uobičajene klimatske kontrole, ali vas molimo da izaberete usko klimatsko podešavanje, da se vaša podešavanja temperature i vlažnosti ne bi preklapalo sa podešavanjima susednih posetilaca. Tu su, takođe, i nutri‑kontrole kojima možete da se okrepite osvežavajućim napicima raznih ukusa – nova, plava tečnost je Romulansko pivo koje je uvedeno takođe na zahtev onih koji su želeli konferenciju na Klingonskom jeziku. Kuhinja je nešto konzervativnija, ali nudimo veliki izbor praskavih ukusa molekularne kuhinje poznatog Chef‑a Žike iz Leskovca, čiji su specijaliteti ipak ukusi tradicionalne nacionalne kuhinje.

Korisnici ovih uređaja, kao i korisnici bio‑čipa, ne treba da zaborave da su sve ove pogodnosti rezervisane samo za Klub poslanika jer je naš MAN (mental area network) ograničen samo na prostor Kluba. Za kotizante koji se odluče za ranu prijavu spremili smo i poseban poklon – prigodan personalizovani hologram njihovog učešća na jubilarnoj konferenciji BIZIT 2029.

Što se tiče stručnog programa ovogodišnje konferencije, spremili smo nekoliko zaista prijatnih iznenađenja, pa će po ceo blok biti posvećen aktuelnim temama „Kako uspešno poslovati ne izlazeći iz kuće“ i „Kako se poslovno i društveno povezati ne prelazeći granice pristojnosti“.

U domenu novih tehnologija, podsećamo na izuzetno predavanje „Redundantna ličnost – put ka poslovnom uspehu“, koje će održati profesor Mahesh Lee sa Univerziteta u Sankt Petersburgu o višestrukim mentalnim templejtima koje možete da brzo menjate i upotrebljavate u raznim poslovnim prilikama. Primena višestrukih mentalnih templejta je novost u mentalno‑informacionom svetu i oblast koja obećava napredak i neslućene primene u raznim oblastima.

Vidimo se na BIZIT‑u!

Da li mislite da će za 10 godina stvarno biti ovako? Ili želite da učinite da bude tako? Jednostavno je – učestvujte na svakom BIZIT-u, počev od BIZIT-a 2019!

Vidimo se 6. i 7. novembra 2019.

Mesto održavanja: Klub poslanika, Beograd

Agenda:

dan Konferencije

Svečano otvaranje konferencije

Upravljanje poslovnim procesima i upravljanje projektima

Odlučivanje i kontrola poslovnih procesa

Marketing; ljudski resursi

Digitalizacija medija

Smart BIZNIS; Smart HOME; PUBLIC Smart;

FINTEC alati; digitalna transformacija banaka

Antivirusi; fizička bezbednost

GDPR i ZZPL; zaštita dece

dan Konferencije

Infrastrukturna rešenja i modeli

Cloud Riding

Big vata, veštačka inteligencija i mašinsko učenje

TELCO izazovi; 5G

On demand mediji

Obrazovanje i zapošljavanje u ICT industriji