Dodela Oskara za Facebook korisnike

Ceremonija dodele Oskara planirana je za 4. mart, a Facebook je za one korisnike koji prate ovaj događaj pripremio iznenađenje.

Naime, Facebook će još jednom biti jedina društvena platforma koja će uživo emitovati “The Oscars: All Access,” a sadržaj će uključivati i scene koje običnim gledaocima neće biti dostupne, budući da će biti prikazivano i ono što u okviru regularnih prenosa neće biti dostupno, te će uključivati intervjue sa onima koji su nominovani za Oskara. Program će biti emitovan na Facebook stranicama ABC televizije, te Academy of Motion Picture Arts & Sciences, a biće dostupan i na Oscar.com, te ABCNews.com.

Facebook je ovakve akcije imao i ranije, te je emitovao i “The Oscars: All Access” 2017. godine, kao i dodelu Emy nagrada koja je održana u septembru. Kompanija je odlučila da ponovi emitovanje, budući da je prošlogodišnja dodela Oskara imala preko 112 miliona pregleda.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet