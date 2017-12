Dogecoin – šaljiva kriptovaluta

U digitalnoj groznici, koja trese sve one koji se u poslednje vreme bave kriptovalutama, svoje mesto je pronašao i Dogecoin – kriptovaluta koja je nastala iz mimova na kojima je pas rase Shiba Inu. Iako 0,00673467 dolara, koliko trenutno vredi ova šaljiva kriptovaluta, nije ništa u odnosu na to koliko vredi bitkoin, sve se više govori o njoj, budući da je u poslednje vreme mnogi koriste za davanje takozvanog „internet bakšiša“, što je neka vrsta unapređene like opcije.

Mimovi (MEME) su jpg ili gif formati, ponekad i video klipovi, sa propratnim tekstom, a svaki mim je zasnovan na jednom konceptu, koji svaki korisnik može da menja, ali ne sme da remeti osnovnu strukturu. Cilj im je da prenesu neku poruku, obično ironičnu, koja ima funkciju društvene kritike. Oni ne poznaju državne granice, a u njihovom rasprostiranju jedini ograničavajući faktor jeste dostupnost interneta, što negde ukazuje na brzinu razvoja globalne komunikacije. Mimovi su sada odigrali svoju ulogu i u formiranju jedne kriptovalute, te je Dogecoin, kako se valuta zove, postala jedna od omiljenih tema internet šaljivdžija.

Dogecoin se prvi put pojavio 2013. godine, te njegova vrednost od tada raste, iako brzinom koja čak i onome ko se uopšte ne razume u investicije, trenutno ne znači baš ništa. Ipak, dok se svi smeju ovoj kriptovaluti, broj njenih jedinica raste, te trenutno iznosi 112 milijardi, što bi možda mogao da bude razlog da se onaj koji se bude poslednji smejao – tom prilikom smeje najslađe.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet