Dorsey: Otpuštanja u Twitteru su moja krivica

“Prebrzo sam povećao veličinu kompanije. Izvinjavam se zbog toga.”

„Dorsey je sada omražen na Twitter-u“

Jack Dorsey navodi da „razume“ ako ga sadašnji i bivši zaposleni u Twitter-u okrivljuju za stanje kompanije koju sada vodi Elon Musk. Suosnivač i bivši izvršni direktor Twitter-a navodi da je on kriv za celu situaciju.

„Ljudi u prošlosti i sadašnjosti Twitter-a su jaki i otporni. Oni će uvek naći način bez obzira na to koliko je težak trenutak”, rekao je Dorsey. „Shvatam da su mnogi ljuti na mene. Ja sam odgovoran zašto su svi u ovoj situaciji: Prebrzo sam povećao veličinu kompanije. Izvinjavam se zbog toga.”

Dorsey je dodao da je zahvalan svima koji su ikada radili u Twitter-u. „Ne očekujem da će to biti obostrano u ovom trenutku, ako ikada i bude. Sve to razumem“. Dorsey je objavio izvinjenje nakon što je New York Post ranije tog dana objavio priču u kojoj se navodi da je sada „Dorsey omražen na Twitter-u“. Mnogi zaposleni ga navodno „krive” za Musk-ovo preuzimanje i otpuštanja širom kompanije. Kompanija navodno želi da otpusti oko 50 odsto zapsolenih.

Ovo je prvo pojavljivanja Dorsey-ja na Twitter-u otkako je Musk 27. oktobra zaključio svoj ugovor o kupovini kompanije vredan 44 milijarde dolara. Kada je Musk prvi put najavio preuzimanje, Dorsey mu je dao svoju podršku. „Elon je jedinstveno rešenje u koje verujem“, rekao je tada Dorsey. „Ovo je pravi put. Verujem u to svim srcem.”

Zatim, Dorsey se nije oglašavao nakon što je Musk pokušao da odustane od kupovine ali u tekstovima koji su postali javni u septembru postalo jasno da je želeo da Musk preuzme aktivniju ulogu u Twitter-u.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet