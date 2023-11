Ekstremno zabavno: Epic Games poklanja dve igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to Surviving the Aftermath i EARTHLOCK. Zainteresovani će moći besplatno da ih preuzmu sve do 23. novembra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Surviving the Aftermath je priča o životu posle apokalipse. Kao i u mnogim drugim video igrama, serijama i filmovima koji se bave životom posle propasti sveta i ovde je cilj da se sagradi grad, kolonija koja može da se odbrani i zaštiti svoje stanovnike. Posle svakog uništenja civilizacije osnovni cilj je da se ista ponovo oživi. Oni koji su igru već probali kažu da opušta, što ne znači da je laka.

EARTHLOCK ima življe boje, a inspirisana je klasičnim RPG igrama iz devedesetih godina prošlog veka. Cilj je da se spasi svet po imenu Umbra – surova planeta koja se više ne vrti oko svoje ose. Igra počinje kao misija u kojoj glavni junak pokušava da pronađe svog strica Amona i izvuče ga iz prastarog kulta, ali se uskoro pretvara u nešto veće, u avanturu koja se spremala godinama. Iako ne donosi ništa revolucionarno, ovo je zabavna igra koja može da vas zabavi.

Ljubitelji bizarnih svetova, ali i oni koji vole propast sveta, će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igra besplatne – i Surviving the Aftermath i EARTHLOCK inače koštaju oko 28 evra.

