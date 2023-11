SpaceX priprema drugo lansiranje Starshipa

Lansiranje svemirskog broda je zakazno za 17. novembar.

Starhip predstavlja budućnost SpaceX-a

SpaceX se sprema da pošalje Starship u svemir na svoj drugi test let. Federalna agencija za vazduhoplovstvo (FAA) je dala odobrenje kompaniji za drugi let. Kompanija je u aprilu izvela prvi let svog svemirskog broda. Međutim, nije uspela da ostvari sve ciljeve koji su bili postavljeni. To uključuje i fazu leta rakete iznad Zemlje pre nego što se ponovo vrati u atmosferu i sleti u okean blizu Havaja.

SpaceX je bio prisiljen da svesno uništiti svoju letelicu u vazduhu zbog situacije u kojoj požar na raketi nije dozvolio odvajanje dva dela rakete. Delovi rakete su pronađeni rasuti na površini od 385 hektara zemljišta na SpaceX-ovom objektu i u državnom parku Boca Chica. Sve je to rezultiralo požarom na površini od 3,5 hektara u državnom parku.

Takođe, nakon incidenta stvorio se „oblak prašine od drobljenog betona koji se raširio“ u krugu od 10,46 kilometara severozapadno od mesta lansiranja rakete.

FAA je zabranila lansiranje Starship-a dok SpaceX nije preduzeo desetine ispravnih mera, uključujući i redizajn vozila radi sprečavanja curenja i požara. Kako Space napominje, agencija je završila pregled sigurnosti u septembru. Međutim, agencija je i dalje morala da sarađuje sa Službom za ribarstvo i divljač (USFWS) kako bi završila pregled životne sredine.

Za sada, FAA je dala SpaceX-u dozvolu za let sa Starship-om. Ako sve bude u redu, Starship će preleteti preko Zemlje i sleteti u okean pored havajskih obala kako je planirano. Starship, mora da nastavi da uspešno obavlja testove letova pre nego što zvanično bude u upotrebi. Ovaj svemirski brod predstavlja budućnost SpaceX-a. Kompanija planira da ga koristi za misije na geosinhronoj orbiti ka Mesecu i Marsu.

Izvor: Engadget

