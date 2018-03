Električna verzija legendarnog Mini Cooper-a

Mini je još jedan proizvođač automobila koji je prihvatio budućnost električnih vozila. Na ovogodišnjem događaju, New York Auto Show, proizvođač automobila će predstaviti Classic Mini Electric koji predstavlja upravo ono što mu ime kaže: legendarni model Mini Cooper koji je elektrifikovan.

Mini nije bio darežljiv po pitanju detalja oko električnog pogona, tako da nismo sigurni koliko snage ima ili kolikog je kapaciteta baterija. Ovaj automobil je uglavnom namenjen promovisanju Mini brenda tokom New York Auto Show-a i pomogne u podizanju svesti o Mini Electric konceptu koji će ući u proizvodnju u fabrici u Oxford-u naredne godine. Mini veruje da su vozila na električni pogon rešenje za uobičajene probleme sa kojima se vozači danas suočavaju – slično tome kako je originalni Cooper bio rešenje za nedostatak goriva. Karakteristike električnih pogonskih agregata, to jest kompaktne dimenzije, jednostavan dizajn i responzivan obrtni momenat, takođe ih čine savršenim za Mini, brend koji ceni kompaktnost i male dimenzije. Mini kaže da električni motor u klasičnom Mini Electric-u „pruža novu dimenziju nepogrešivog osećaja go-karta koji je pomogao da se britanski mali automobil proslavi širom sveta u originalnom obliku”.

Nažalost, klasični Mini Electric je izložbeno vozilo koje će biti samo na sajmu automobila u Njujorku (New York Auto Show 2018) od 30. marta do 8. aprila. S druge strane, očekuje se da će Mini predstaviti proizvodnju automobila sa dvoje vrata i bez krova koji se otvara, a koji se zasniva na ovom Mini Electric modelu, krajem ove godine, koji će pronaći svoj put do prodajnih salona u 2019. godini.

