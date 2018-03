Šest Gejtsovih saveta za studente

S obzirom na to da je napustio Harvard, Bil Gejts ne predstavlja model studenta na kojeg se treba ugledati. Međutim, budući da je on jedan od najbogatijih ljudi na planeti i da je veoma uključen u napore da se umanji siromaštvo i omogući zdravstvena nega ljudima širom sveta, on svakako predstavlja nekoga ko zna koji je put do uspeha.

Osnivač kompanije Microsoft je delio savete studentima tokom godina kroz intervjue, govore, ali i preko društvenih mreža. Ovde su pobrojani neki od njih.

1. Tri oblasti koje će odrediti budućnost: veštačka inteligencija, obnovljiva energija i bionauke

Na kraju 2017. godine, Gejts je savetao mladima da se posvete proučavanju nabrojanih oblasti, koje je nazvao „oblastima koje obećavaju i koje će biti od velikog značaja u decenijama koje predstoje”.

2. Okružite se ljudima koji vas inspirišu da napredujete

Gejts je savetovao studentima da obrate pažnju na to sa kim provode vreme, budući da će to odrediti njihov rast i mogućnost da postanu bolji i da napreduju.

3. Verujte u to da svet postaje bolje mesto i da je moguć dalji napredak

Gejts smatra da ako mislimo da svet postaje bolje mesto, onda moramo biti sigurni da napredak oseti što je moguće više ljudi. „To ne znači da treba da ignorišemo ozbiljne probleme sa kojima se suočavamo, već prosto da verujemo da za svaki problem postoji rešenje”, smatra Gejts.

4. Optimizam može da nas motiviše da idemo dalje

Optimizam može da dovede do akcije, smatra osnivač Microsoft-a. On kaže da čak i u teškim situacijama, optimizam može da doprinese inovacijama i stvaranju novih alata uz pomoć kojih je moguće eliminisati ljudsku patnju.

5. Imajte uverenja, ali ostanite radoznali

Bil Gejts sebe smatra večitim učenikom. Obično pročita 50 knjiga godišnje, a te knjige oblikuju i menjaju njegov pogled na svet. Studentima Univerziteta Kolumbija je rekao: „Pokušajte da predvidite šta će se dogoditi u bliskoj budućnosti. Ako se to ne desi, onda je potrebno da se zapitate šta je bilo pogrešno sa vašom perspektivom gledanja na stvari”.

6. Odvojite vreme da razmišljate o nejednakostima

Gejts je nekoliko puta izjavio da, pored preranog odlaska sa Harvarda, žali i zbog toga što dugo vremena nije bio svestan neravnoteže u bogatstvu, resursima i zdravstvu na svetskom nivou. Studentima je nekoliko puta ponavljao da je potrebno da imaju svest o tome i da pokušaju da pronađu načine da se to ispravi. On smatra da je u vremenu napredne tehnologije, moguće rešiti i ovaj problem.

Izvor: World Economic Forum

