Elon Musk Club: Mejl prevara s kriptovalutama

Nova online prevara pod imenom “Elon Musk Mutual Aid Fund“, ili “Elon Musk Club“, promoviše se preko spam mejl kampanja koje korisnike vrebaju već dve nedelje.

Iako se veruje da su korisnici već imuni na ovakve prevare, te da ih prepoznaju pre nego što bude prekasno. Slične kripto-prevare su u poslednje vreme prilično uspešne i generišu dobiti od po nekoliko stotina hiljada dolara. Većina cilja korisnike društvenih mreža, ali u poslednje vreme stradaju i mejlovi.

Phishing poruke koje na taj način stižu do korisnika ne izgledaju kao kampanja u koju se uložilo mnogo truda, ali sadrže opasan HTML dodatak koji je naslovljen ‘Get Free Bitcoin – [id].htm’ ili ’Elon Musk Club – [id].htm’. Dodatak žrtve preusmerava na posebnu https adresu – na web sajt koji glumi “Elon Musk – Mutual aid fund” stranicu. Svima koji učestvuju u lažnoj akciji se obećava od 0.001 do 0.055 Bitkoina. Kada se klikne na „Accept an invitation“ taster žrtva se preusmerava na “Bitcoin Donate” stranicu, gde se traži adresa novčanika na koji želi da prime nagradu.

Korisnici se upozoravaju da bi trebalo da izbegavaju ovakve akcije u kojima se traži da doniraju Bitkoin, a kako bi dobili veću sumu. Najverovatnije je da se radi o lažnim akcijama koje ne donose ništa za uzvrat.

Izvor: Bleeping Computer

Podelite s prijateljima

Tweet