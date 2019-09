Elon Musk i vanzemaljci: Space X “bolji” od legendarne Zone 51

Elon Musk je u skorašnjem intervjuu na konferenciji u Šangaju između ostalog govorio i o tome da Space X ima „granu“ koja je, kako tvrdi, bolja od legendarne Zone 51. Tom prilikom je komentarisao i potencijalne kontakte sa drugim oblicima života iz kosmosa, a „otkrovenje“ je došlo nakon što je Musk počeo da govori o budućnosti interplanetarnih istraživanja.

Musk je tom prilikom odbacio spekulacije da vlada Sjedinjenih Američkih Država komunicira sa vanzemaljskom inteligencijom, te naglasio da bi on sigurno znao da se to ikada dogodilo. Pored toga je govorio i o legendarnoj Zoni 51, te dodao da Space X ima Zonu 59, koja je „osam puta bolja od pomenute.“ U tom duhu je nastavio i priču o budućim ekspedicijama koje bi krenule put Marsa, te još jednom istakao njihovu važnost, budući da veruje da bi Crvena planeta mogla da odigra važnu ulogu ukoliko se na Zemlji dogodi neka velika katastrofa. Istakao je da to ne znači da sa sigurnošću može da tvrdi da Zemlja broji svoje poslednje dane, ali je dodao da ne odbacuje mogućnost da bi to moglo da se dogodi.

Na kraju razgovora Musk je pozvao sve eksperte da rade na tehnologijama koje bi u budućnosti mogle da omoguće kolonizovanje drugih planeta, te dodao da je ovo prvi put u istoriji Zemlje da postoji mogućnost da neki oblik života svoje postojanje preseli na druge planete. Ta mogućnost je, naravno, još uvek daleko, pa Musk apeluje da se požuri, budući da nije sigurno da će Zemljani biti dovoljno dugo spremni za tehnološku evoluciju koja je jedan od osnovnih preduslova za selidbu i teraformiranje drugih planeta.

