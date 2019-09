Poslednje Windows 10 ažuriranje ugrožava rad računara

Vest da neko Windows 10 ažuriranje utiče na rad računara više nije ništa novo, te se niko nije iznenadio kada je 31. avgusta objavljeno da postoje određeni problemi sa Windows 10 Build-om 18362.329, koji je stigao sa KB4512941 kumulativnim ažuriranjem, te izazivao određene probleme sa CPU-ovima pogođenih računara.

Ažuriranje KB4512941 objavljeno je 30. avgusta, te je trebalo da reši probleme koji su u vezi sa Remote Desktop, Windows Sandbox i drugim Windows 10 aspektima. Umesto toga se, samo dan nakon objavljivanja novog update-a, veliki broj korisnika požalio na preveliku CPU opterećenost, a, kako je kasnije utvrđeno, zbog problema sa Cortana-om. Naime SearchUI.exe proces ovog virtuelnog asistenta bio je odgovoran za trošenje 30-40% CPU kapaciteta, te 150-200MB memorije, a od trenutka kada su korisnici preuzeli novo KB4512941 ažuriranje.

Iako nije do kraja jasno zašto je došlo do problema sa Cortana-om, činjenica je da su Windows insajderi problem prijavili Microsoft-u pre nego što je problematično ažuriranje objavljeno, ali se na to nije obratila pažnja. Problemi poput ovog postali su uobičajeni kada su Windows 10 kumulativna ažuriranja u pitanju, te su se komplikacije javljale i u aprilu, te u maju i avgustu, što znači da je svako ovogodišnje ažuriranje dovelo do komplikacija koje su bitno uticale na korisničko iskustvo.

Kada je poslednji problem sa Cortana-om u pitanju Windows Latest je objavio da su ga neki korisnici rešili tako što su obrisali registry key, ali je sve više onih koji predlažu da se KB4512941 ažuriranje jednostavno deinstalira dok Microsoft ne reši problem.

Izvor: Tom’s Hardware