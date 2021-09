Elon Musk objavio da Starlink napušta beta fazu u oktobru

SpaceX-ov Starlink prema rečima Elona Muska izlazi iz beta verzije u toku sledećeg meseca. Kompanija je imala za cilj potpunu pokrivenost širom sveta do septembra.

Još jedan od Musk-ovih projekata koji nailazi na probleme

Do danas je beta verzija bila uglavnom ograničena na Severnu Ameriku i delove Evrope, uz značajne izuzetke poput Australije, Čilea i Novog Zelanda. Planirano proširenje do sada je ograničeno na Meksiko i Japan. SpaceX je isporučio 100.000 Starlink terminala do kraja avgusta, ali će se taj broj verovatno povećati pošto nestane beta oznaka i više zemalja dobije pristup.

I dok su satelitske usluge daleko od novih, Starlink bi pomogao da se uspostave širokopojasne veze u ruralnim područjima i zemljama u razvoju u kojima konvencionalni pristup internetu nije dostupan ili je prespor da bi bio praktičan. Ovo nije prvi primer da Musk i njegove kompanije imaju istoriju optimističnih rasporeda za projekte koji se zaustavljaju zbog tehničkih i drugih praktičnih problema.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet