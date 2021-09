Nothing Ear (1) TWS – Sve što je potrebno od bubica

Ništa je ipak nešto. Veoma čudno ime kompanije (Nothing) koju je pokrenuo jedan od osnivača dobro poznatog smartfon proizvođača OnePlus (Karl Pei) ne treba da vas zbunjuje. Ono što trebate da znate jeste da je Karl Pei očito ostao posvećen filozofiji nuđenja kvalitetno balansiranih proizvoda koji pariraju najskupljim uređajima, po znatno povoljnijoj ceni.

Filozofija je direktno nastavljena i nakon osnivanja nove kompanije, ovaj put sa sedištem u Londonu. Umesto najvećih proizvođača mobilnih telefona, Nothing na nišanu ima najpopularnije proizvođače true wireless stereo bubica – Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, JBL, odnosno Sennheiser, Audio-Technica, Grado…Ovo tržište beleži ogroman rast i Nothing ima sjajan adut da ubedi korisnika da se opredeli upravo za njega. Ključna reč – sjajan balans osobina po veoma prihvatljivoj ceni.

Vidi se kvalitet

U samom startu da otklonimo kamičak koji nas žulja. U svetu je cena ovih bubica 99 dolara/evra, i predstavljaju veliki hit, budući da donose neverovatno puno za uloženi novac. Prašina se s razlogom podiže, što ćete videti uskoro. No, ovde će cena tih bubica biti 16.999 dinara. Šta da kažemo – zlatno doba!

Već otvaranje je definitivno jedinstveno iskustvo, budući da je predviđeno da se inače lepa kutija bespovratno pocepa. Kako bilo, u estetskom smislu, slušalice i njihova kutija su pravi pravcati doživljaj! Predstavljaju spoj modernog i retro stila, gde imamo mnoštvo providnih elemenata koji dozvoljavaju da se vide komponente, u kombinaciji s oblikom koji u suštini ne odstupa mnogo od modernih TWS bubica. Silikonski završeci su na poziciji koja ulazi u dubinu uha, dok iz ušiju vire relativno kratki završeci. Jednostavno, ove bubice izgledaju veoma kul.

Odličan zvuk

Goreli smo od želje da probamo bubice i uverimo se u to kako zvuče. Ostali smo oduševljeni. Ovako nešto od bubica koje koštaju (ili bi trebalo da koštaju) 99 evra? Da se razumemo, postoje i bolje bubice, ali je poenta što za nešto više od ovakvog balansa morate ići na modele kompanija koje su specijalizovane na polju audio rešenja već desetinama godina, i izdvojiti po 300 i više evra. Za sve ostalo, Nothing Ear (1) je i više nego dovoljan!

Šta pod tim podrazumevamo? Bubice imaju fantastično neutralnu nijansu, nudeći razgovetan, pun i bogat audio bez ekstremnih momenata. Ništa nije prenaglašeno. Veliki drajveri od 11.6 mm odlično obavljaju svoj posao. Nema basa koji je toliko jak da se prosto preliva na visoke i niske tonove i pravi zbrku, instrumenti su jasni i razgovetni, a moramo reći i da su bubice dovoljno glasne, te da ne dolazi do deformacija pri višim nivoima jačine zvuka, što nas je takođe prijatno iznenadilo jer je tu rak-rana pristupačnijih slušalica bilo kog tipa. A uz prisustvo potiskivanja buke (potiskivanje buke za ove pare? oh, da…) nije kao da morate da puštate zvuk na najjače da biste zagušili okolnu buku…

Udarni ritam Dragonforce pesama je zahtevan za svaku audio opremu, jer se tu odlično vidi dijapazon u ekstremnim uslovima. Dok se smenjuju solo deonice u Fury of the Storm, uživamo u jasnoj razgovetnosti brutalnih gitara Hermana Lija i Sema Totmana, između kojih se sjajno i razgovetno umeće klavijatura Vadima Pružanova, bez najmanjeg prelivanja baseva koji bi deformisali delikatan balans zvuka. Malaguenja Ernesta Lekuone u izvođenju Paka De Lusije dobija gotovo magijski prizvuk – čist, dinamičan zvuk čini da gotovo možemo da vidimo pred očima kako njegovi prsti prelaze preko žica flamenko gitare. Synthwave numere, poput Synthaurion-ovog Guests from the Farthest End, obiluju kombinacijom izazova za visokotonce i bas, i Nothing Ear (1) ih prevazilazi s lakoćom. Finale Betovenove 5. simfonije u aranžmanu Herberta fon Karajana pogađa kao grom. Jednostavno, bubice se odlično nose sa svim izazovima. Verujemo i da bi ono što se danas takođe naziva muzikom, a što izvode razgolićene osobe u širokim pantalonama i čudnim kostimima takođe zvučalo dobro, da želimo da uvredimo sebe puštajući nekakav rep, pop, hiphop, kako god se to zvalo. Da se razumemo, nije reč o rešenju za audiofile, ali u rangu od 150-200-250 evra, teško da možete naći ubedljivije bubice od ovih. Kvalitet zvuka – veoma, veoma dobar!

Potisni buku, po cenu baterije

Nije sve u kvalitetu zvuka – ima nešto i u izolaciji. Nothing Ear (1) bubice donose podršku za potiskivanje buke, i po tom pitanju spadaju u najpristupačnije bubice s ovom karakteristikom. Postoje bubice s ANC podrškom kod kojih je potpuno zanemaren kvalitet zvuka, postoje bubice dobrog kvaliteta zvuka koje uopšte nemaju ANC (npr. Sennheiser CX True Wireless) ili je veoma loše izvedeno, ali kombinacija vrlo dobrog kvaliteta zvuka i upotrebljivog potiskivanja buke – to je retka kombinacija koja je upravo ovde prisutna.

Da li je potiskivanje buke dobro? Rekli bismo da je dovoljno dobro. Npr. OnePlus Buds Pro ima bolje potiskivanje buke, ali istovremeno spada u skuplje slušalice. S druge strane, ovde je bolje odrađeno nego na mnogim izvikanim modelima koji koštaju preko 20 hiljada dinara. Upotrebljivo je, hoćemo da kažemo. Pride, iz aplikacije se može zadati intenzitet potiskivanja buke, a tu je i Transparency režim koji će propuštati deo okolne buke kako biste bili u toku s onim što se dešava oko vas.

Ukoliko koristite režime potiskivanja buke, skratićete trajanje baterije. No, ono je vrlo prihvatljivo u svakoj varijanti. Bez ANC-a, kombinovano trajanje baterije u slušalicama i u kutiji (dakle, računajući dopune) iznosi 34 sata, a sa njim 24 sata. Obe brojke su realno date, mi smo ostvarili preko 30 i 20 sati, respektivno. Same bubice traju do 6 sati uz ANC i do 4.5 sati bez njega. Na sve to, podržano je brzo punjenje koje za samo 10 minuta omogućava dodatnih 8 sati slušanja muzike, kao i bežično punjenje u skladu sa Qi standardom. Ponovo, nisu neviđene stvari, ali u ovoj kategoriji je definitivno sjajno imati takve mogućnosti na raspolaganju!

Karakteristike, karakteristike

Vredi istaći neke stvari kod ovih bubica. Pre svega, udobnost je fantastična! Bubice jednostavno ne osećamo u uhu i možemo ih držati satima bez ikakvih problema. Težina iznosi svega 4.7 grama po bubici. Uz izraženu udobnost, možemo reći i da vrlo čvrsto stoje u uhu i da nema bojazni da će ispasti, a i ne vire previše. U pakovanju se dobija nekoliko varijanti silikonskih završetaka, tako da ćete lako kreirati savršenu kombinaciju za svoju ušnu školjku.

Nothing Ear (1) bubice podržavaju Bluetooth 5.2 standard. No, izostala je podrška za multi-point konekciju, koja ume da bude veoma korisna, naročito u današnje vreme. Takođe, nema podrške za aptX i LDAC kodeke, dok su tu AAC i SBC. Nije strašno, ali eto, možda smo poželeli nešto više i po tom pitanju.

Treba istaći i da su pozivi veoma jasni i razgovetni, što ne treba da čudi imajući u vidu tri ugrađena mikrofona u bubicama. Šta još? Ah, da, vodootpornost u skladu sa IPX4 standardom. Ne morate brinuti oko odlaska u teretanu ili da li će poprskana voda ugroziti vaše bubice.

Ear (1) aplikacija

Kao i za mnoge slične bežične bubice, i za Nothing Ear (1) je poželjno koristiti aplikaciju koju matična kompanija nudi u Android i iOS varijantama. Korišćenje ove aplikacije nije obavezno – možete osnovne stavke kontrolisati i preko Bluetooth menija – ali je vrlo poželjno, budući da sadrži razne opcije i podešavanja koja inače ne biste mogli izvršavati. Odavde je moguće i ugraditi najnoviji firmver, što je uvek topla preporuka jer proizvođači često dodaju nove opcije i ispravljaju uočene probleme, a sve to je na samo jedan dodir.

Sama aplikacija ne sadrži more opcija – deluje da je i ovde fokus bio na jednostavnosti. Moguće je redefinisati šta višestruki dodiri po bubicama aktiviraju (nezavisno podešavajući levu i desnu bubicu), prilagođavati potiskivanje buke, odnosno ekvilajzer. Ponovo, opcije su prilično rudimentarne, pa tako imamo četiri ekvilajzera: Balanced, More Treble, More Bass i Voice, tako da korisnici neće imati na raspolaganju neka fina podešavanja, kao što je to moguće, recimo, sa fantastičnom aplikacijom koja prati Sennheiser slušalice. Opet, bubice u podrazumevanom režimu daju izuzetan zvuk, tako da ne vidimo neku naročitu potrebu za menjanjem boje zvuka.

I kvalitet i seksi izgled

To nas dovodi do zaključka – šta mislimo o Nothing Ear (1) bubicama kada se sve podvuče? Iskreni da budemo, ovde nema previše premišljanja. Dobar zvuk, prisustvo potiskivanja buke, dopadljiv, ekstravagantan dizajn, komfor znače da su osnove pogođene kako treba. Istovremeno, tu su i razni bonusi poput IPX4 otpornosti na prskanje tekućinama, bežično i brzo punjenje i tako dalje.

Jednostavno, Nothing Ear (1) bubice ne razočaravaju ni po jednom pitanju, naprotiv – uglavnom prijatno iznenađuju. To pomaže da zažmurimo i na cenu od 16.999 dinara. Jednostavno, ovim bubicama niko neće biti razočaran i zaslužuju toplu preporuku s naše strane. I veliko razmišljanje za sve da li je uopšte potrebno uzimati nešto skuplje. Da je cena spram rivala postavljena kao u svetu, bile bi bez dileme najbolja kupovina.

