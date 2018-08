Elon Musk želi da privatizuje Teslu

Musk-ovi najnoviji tvitovi izazvali su u industriji i među finansijskim analitičarima haos, otvoreno izražavajući ideju pretvaranja Tesla Motors-a u privatnu kompaniju, što je potez koji bi u praksi mogao da uveća cenu postojećih akcija na 420 dolara. Citirajući ažurirane tvitove sa njegovog naloga, bezbrojni analitičari pokušavaju da rastumače situaciju. Kako bi pokušao da primiri javnost, Musk je na Twitter-u potvrdio da bi to zaista mogao da bude najbolji potez za kompaniju u ovom trenutku. Ideja je da će pretvaranje Tesle u privatnu kompaniju podići teret „pritiska od očekivanja Wall Street-a“, prema njegovim rečima. Ipak, na kraju, Musk je takođe naglasio da još uvek ne postoji konačna odluka.

Nedavno, Musk je objavio pismo svojim zaposlenima o perspektivi ovog poteza na blogu kompanije Tesla, gde kaže: „Kao javno preduzeće, podložni smo naglim promenama naših akcija koja može biti glavna distrakcija za sve koji rade u Tesli, i koji su akcionari.“ Ovo je dovelo industriju do usijanja s obzirom da je jedna od najkontroverznijih kompanija na svetu, a potez Muska se smatra neobičnim i bez presedana. Ako bi odluka o privatizaciji Tesle prošla, to bi bila jedna od najvećih transakcija u istoriji zbog početne cene akcije od 420 dolara. To je otprilike 11% više od trenutne cene koja se kreće oko 380 dolara po akciji, koliko je iznosila juče popodne. Čak i tada, cena od 380 dolara po akciji predstavlja jednu od najviših cena Teslinih akcija ikada. Ukoliko bi se posao izveo do kraja, procenjuje se da bi ukupna vrednost tog poteza iznosila oko 80 milijardi dolara, uključujući Teslin dug.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Deo haosa takođe proizilazi iz uznemirenosti zbog „brzih prodavaca“ ili ljudi koji su na kraju koristili berzu za manipulativno klađenje protiv Tesla Motors-a, preteći bilo kakvom poverenju koje investitori na berzi mogu da imaju u kompaniju. Ova Muskova najava o mogućnosti prebacivanja Tesle u privatno vlasništvo, uznemirila je upravo ovu kategoriju investitora. Muskovi tvitovi takođe su uzrokovali rast Teslinih cena akcija pre prestanka trgovanja.

My hope is *all* current investors remain with Tesla even if we’re private. Would create special purpose fund enabling anyone to stay with Tesla. Already do this with Fidelity’s SpaceX investment. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Trenutno, budućnost i razvojni put Tesla Motorsa su neizvesni, jer se kompanija i dalje suočava sa velikim izazovima. Oni proizilaze iz poteškoća u proizvodnji sa Model 3 vozilom i rezultuju finansijskim previranjima od gubitka poverenja investitora. U svakom slučaju, kontroverzama se još uvek ne vidi kraj i analitičari neće puno odmarati, s obzirom na nepredvidivu Muskovu prirodu da tvituje poruke sa ozbiljnošću koja je pod znakom pitanja.

Investor support is confirmed. Only reason why this is not certain is that it’s contingent on a shareholder vote. https://t.co/bIH4Td5fED — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Izvor: Digital Trends

Podelite s prijateljima

Tweet