Endava: Strategiju širenja biznisa fokusiramo na lokacije gde su talentovani ljudi

Kompanija Endava je iskoristila povećano interesovanje za IT u Srbiji i otvorila već petu kancelariju u zemlji. Remi Savu, regionalni menadžer kompanije Endava za Adriatik region, govori nam o tome gde smo sada i kuda stremimo.

Najskuplji su oni resursi koji se ne upotrebljavaju, pa je slično i sa IT-jevcima koji ne programiraju. Novi razvojni centar u Nišu pružiće brojne mogućnosti lokalnim inženjerima, jer će zapošljavati programere i IT stručnjake svih profila.

Endava je aktivna u 25 zemalja, s impozantnim rastom broja zaposlenih od preko 35 odsto. Gde se na toj slici nalazi Srbija?

Pre dve godine imali smo samo jednu kancelariju u Srbiji – u Beogradu. Od tada do danas, otvorili smo još četiri nove lokacije – Novi Sad, Kragujevac, Čačak, a pre nekoliko nedelja i Niš. Potreba za digitalizacijom je porasla na globalnom nivou i to je znatno uticalo na naš biznis. Imali smo konstantan rast, ali smo se u isto vreme susreli i s velikim izazovom – pronalaženje talenata na tržištu rada koje beleži veliku tražnju. Konstantan rast zaposlenosti na svih pet lokacija i ova brza ekspanzija govori mnogo o našem poverenju u potencijal Srbije.

Kancelarijom u Nišu praktično ste „premrežili” Srbiju. Znači li to da IT talenata ima svuda u Srbiji, regionu, svetu?

Talentovani ljudi su uvek rasuti svuda po svetu, ne postoji nikakav monopol koji na njih možete položiti. Ali, činjenica je da je uvek postojala ta snažna privlačnost prema velikim gradovima, glavnim gradovima, što je rezultiralo grupisanjem velikog broja IT stručnjaka u manjem broju mesta. Nakon dve godine remote rada i ogromnog poboljšanja tehnologije koja olakšava rad na daljinu, videli smo suprotnost ovoj migraciji talenata – ljudi su u mogućnosti da nađu poslove blizu gradova u kojima žive i mnogi od njih, uključujući i određen broj naših zaposlenih, preselili su se nazad u mesta u kojima su njihove porodice.

Otuda je naša strategija širenja biznisa fokusirana na lokacije na kojima možemo da radimo s talentovanim ljudima, gde postoje dobre obrazovne institucije, kao i dobra povezanost date lokacije sa ostatkom zemlje i svetom. Niš je regionalni centar i ima sve što nam je potrebno da bismo ovde mogli da poslujemo: visokostručne IT profesionalce, dobre tehničke fakultete, aerodrom i auto-put. Lokacija grada je takođe odlična: nalazi se na samo dva i po sata od Endavinih kancelarija u Beogradu, Sofiji i Skoplju.

IT industrija je kreativna – mi, kao zajednica, kreiramo digitalni deo našeg sveta. Neki identifikuju izazove i potrebe, drugi pišu kod, treći ga testiraju, četvrti vode timove…

Hibridni model rada, koji primenjujemo u Endavi, zasnovan je upravo na poverenju u profesionalizam naših ljudi – oni mogu da rade od kuće ako žele, ali takođe mogu da rade i iz najbliže kancelarije kada im je to potrebno. Zbog činjenice da poslujemo u pet kancelarija u zemlji, možemo reći da sada praktično imamo zaposlene koji rade širom Srbije.

Svi, pa tako i mi, volimo da mislimo da smo posebni ili bar po nečemu ispred drugih. Kako biste ocenili tipičnog IT-jevca u Srbiji?

Ali IT-jevci i jesu posebni ljudi! Delom se šalim, a delom sam ozbiljan. IT industrija je kreativna – mi, kao zajednica, kreiramo digitalni deo našeg sveta – neki identifikuju izazove i potrebe, drugi pišu kod, treći ga testiraju, četvrti vode timove… Na taj način gledano, kreativnost se koristi u svemu što radimo.

Tipičan IT inženjer je mešavina umetnika i matematičara – da bi pronašao najbolja rešenja, mora da bude u stanju da razmišlja, da testira, radi proveru koncepata, ali to se može desiti tek nakon što temeljno prouči tehnologije koje će koristiti. Dakle, nije lako biti dobar IT inženjer. Za početak je potrebno malo talenta, ali i dosta truda i rada. Najbolji među nama u ovu mešavinu dodaju još jedan sastojak – a to je strast koja ih podstiče da to što rade, rade na najbolji mogući način.

Ako ovo prevedemo na aktuelno stanje, možemo reći da to kakav će neko IT-jevac biti umnogome zavisi od stečenog obrazovanja i okruženja u kojem živimo. U Srbiji je ta kombinacija prilično dobra jer univerziteti idu u korak s potrebama tržišta, s jakim fokusom da obezbede dobru podlogu u matematici – a to je zaista potrebno u našem radu. Generalno, ljudi ovde imaju sve zahtevane kvalitete za rad u IT industriji: veoma su komunikativni, spremni na izazove, fokusirani na inovacije i pronalaženje novih rešenja. Ovo ima oslonac i u srpskoj istoriji, ne zaboravimo da je ova zemlja dala svetu ljude poput Pupina, Tesle, Milankovića…

Pored želje da radimo nešto zanimljivo u pozitivnom okruženju i uz pristojnu platu, postoje i oni koji su ambiciozni i spremni da stalno uče i razvijaju se. Kakve šanse za to im pruža Endava?

Činjenica da smo stabilna, globalna kompanija koja beleži kontinuirani rast na svim poljima, bez obzira na okolnosti, nešto je što naši ljudi prvenstveno cene. Recimo, u prethodnoj fiskalnoj godini, Endava je zabeležila rast prihoda od 50,7 odsto i to je onaj opipljivi indikator poslovanja i neka vrsta sigurnosti za svakog čoveka koji radi kod nas.

Pored ranije pomenute fleksibilnosti u radu i činjenice da radimo za velike, međunarodne klijente, ono što naši ljudi uvek ističu kao prednost jeste veoma dobra kompanijska kultura s jakim fokusom na kontinuiranom razvoju zaposlenih i pružanje odličnih mogućnosti za karijeru, ali i mogućnosti prelaska na druge pozicije kada su za to spremni.

Evo, uzmimo moj primer. Počeo sam IT karijeru prilično rano, dobio sam formalni posao kao softverski inženjer, još kao tinejdžer. Mogu da se pohvalim time da sam u potpunosti iskoristio znanje koje sam stekao tokom studija. Dolaskom u Endavu imao sam mudre ljude oko sebe od kojih sam mogao da učim, priliku da radim s najnovijim tehnologijama, budem uključen u zaista fascinantne projekte i budem deo međunarodnih timova. U kompaniji sam postepeno od razvoja softvera prešao na upravljanje projektima, pa upravljanje programima i tokom poslednjih sedam godina sam se u potpunosti fokusirao na upravljanje biznisom. Takve mogućnosti za karijeru može da ima svaki endavljanin.

Kao regionalni menadžer, verovatno ste suočeni s nizom obaveza koje su se dodatno iskomplikovale u vreme pandemije. Ostaje li vam vremena za neka lična interesovanja ili hobije?

Interesantno je da je programiranje sada postalo moj hobi. Kada imam slobodnog vremena, još uvek volim da pišem kod, makar iz razonode. Zajedno sa svojim sinom, koji je tinejdžer, volim da pravim simpatične IoT prototipe i na taj način imam priliku da prenesem ljubav prema IT-ju novim generacijama.

Takođe, smatram da uvek moramo naći vremena za „vannastavne” aktivnosti, koje lično vezujem za prirodu. I iz te perspektive Srbija je odlično mesto za život: prelepe planine, neverovatne reke, divna izletišta i fantastična hrana. Za svaku sezonu nađem poneku aktivnost: kada je sunčano, često plovim kajakom po Savi, Dunavu, Tisi i Tamišu, vozim se biciklom po Fruškoj gori ili Zlatiboru, a zimi uživam u snoubordu. Tokom jeseni volim da obilazim mesta koja nisu na uobičajenim turističkim stazama i da upoznajem ljude. To mi je, između ostalog, dosta pomoglo da se priviknem na novo okruženje i mogu reći da Srbiju već odavno smatram svojim novim domom.

