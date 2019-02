Energizer pametan telefon sa 18.000 mAh baterijom

Dugo smo se žalili na kratak životni vek baterija naših pametnih telefona, a onda se prošle godine pojavio Ulefone sa telefonom koji ima kapacitet baterije od 13.000 mAh. Sada, čini se da ga je Energizer prestigao jer ima telefon sa baterijom koja bi potencijalno mogla da traje danima a da se ne isprazni. Jedina začkoljica je da ćete morati da izdržite znatiželju drugih ljudi, jer kao što vidite na slici, ovaj telefon je poprilično „debeo“.

Kompanija je upravo predstavila jedan od svojih pametnih telefona na MWC 2019 konferenciji, gde je britanski sajt Expert Reviews uspeo da vidi izbliza uređaj, koji je prikladno nazvana Energizer Power Max P18K Pop i poseduje neverovatnu bateriju od 18.000 mAh.

Da, dobro ste pročitali, 18.000 mAh, što će vas verovatno u većini slučajeva obezbediti za jedan lep vremenski period, to jest kompanija obećava da će baterija izdržati do 50 dana u standby režimu između dva punjenja. Međutim, to povlači i činjenicu da je sama baterija masivan i imajući u vidu da litijum-jonske baterije mogu da eksplodiraju, nismo sigurni da li biste želeli da je držite u džepu. Dobra strana je i to što ona takođe služi i kao powerbank što znači da je možete koristiti i za punjenje drugih uređaja.

Pored ogromne baterije, telefon će takođe imati 6,2-inčni, 18: 9 ekran, tri zadnje kamere od 12 MP, 5 MP i 2MP, kao i dve prednje kamere od 16 MP i 2MP. Što se tiče procesora, imaće MediaTek Helio P70 octa-core čipset, 6 GB RAM-a i 128 GB skladišne memorije sa podrškom za proširenje sa SD memorijskom karticom. Biće pušten na tržište u junu kasnije ove godine, a koštaće 600 evra.

