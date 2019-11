Enetel: Rešenja za novu eru

Od početka oktobra, na čelu kompanije Enetel Solutions je Milan Simić, iskusni stručnjak, menadžer i poznavalac savremenih trendova u poslovanju. Razgovarali smo o njegovim pogledima na privredu, obrazovanje i o ulozi IT‑ja na njihovu transformaciju.

Dugogodišnje radno iskustvo u ICT‑ju, pokrivajući različite uloge, od razvoja, arhitekture i upravljanja proizvodima do najviših izvršnih funkcija u kompaniji „Telekom Srbija“, šest godina vrhunskog menadžerskog iskustva, od izvršne menadžerske uloge u kompaniji, od dubokih ekspertiza u telko industriji, preko medija i digitalnog bankarstva – sve su to uloge u kojima je gospodin Simić ostvario zapažene rezultate.

Nakon impresivne karijere u nacionalnoj kompaniji, odlučili ste se za promenu okruženja. Kakvi su vaši planovi u kompaniji Enetel Solutions?

O: Iskustva koja sam stekao, kako u izvršnim aktivnostima, tako i u planiranju i realizaciji planova, svakako su veoma značajna. Ono što bih istakao kao važno je da to sa sobom nosi i potpuno shvatanje potreba ne samo savremene telekomunikacione industrije već i ostalih industrija u okviru kojih sam radio. Živimo u vremenu u kojem su tradicija i iskustvo manje važni od brzine i inovativnosti.

U skorijoj budućnosti čeka nas 5G mreža i njena implementacija, ogroman broj povezanih uređaja, kao i novih servisa i aplikacija koje će ekosistem razvijati nad mrežama nove generacije kao platformom. Količina sakupljenih podataka koji zahtevaju analizu i na njoj zasnovanu odgovarajuću reakciju zahtevaće nove pristupe, pa čak i robote kao delove mnogih timova. U svim tim promenama IT industrija će delovati na način koji je značajno drugačiji od dosadašnjeg – ne kao podrška, već kao motor razvoja.

U svakom slučaju, tehnološka osnova transformacije koja je u toku treba da bude agilna i fleksibilna IT infrastruktura zasnovana na cloud servisima, koji intenzivno koriste mašinsko učenje (engl. machine learning) za automatizaciju, predikciju ponašanja i inteligentnu notifikaciju. Korišćenjem veštačke i ljudske inteligencije u sadejstvu, najbrže ćemo doći do saznanja koliko smo efikasno nešto implementirali i primenili, a takođe i koji su mogući smerovi daljeg razvoja i napretka.

Enetel Solutions već ima talente i iskustvo u svim ovim tehnologijama, kao i u implementaciji različitih rešenja u brojnim industrijama. Konačan cilj predstavlja povećanje efikasnosti i stvaranje novih vrednosti za korisnike i zaposlene.

Koliko je teško u informacionim tehnologijama biti istovremeno i inovativan i dosledan u sprovođenju planova i kako vi to usklađujete?

O: U osnovi, digitalna transformacija predstavlja iskorak u ekonomiju zasnovanu na iskustvu, što podrazumeva sposobnost da se prepozna način na koji nova tehnologija utiče na korisnike i ponašanje zaposlenih. Kako tehnologija postaje sastavni deo života, tako se od organizacija očekuje da unaprede svoje poslovanje i da ga fokusiraju na čoveka, da unaprede njegovo iskustvo ili mu ga učine dostupnim.

Svedoci smo da se informacione tehnologije u najširem smislu razvijaju velikom brzinom. Ovaj glavni tok se sada deli, razgranava i kapilarno transformiše sve ostale industrije. Imajući u vidu brzinu promena u poslovnom okruženju, postavlja se pitanje kako kompanija da izabere na koje trendove treba da reaguje, a na koje da se adaptira. Na kraju krajeva, ne može da se uradi sve i ne započinje se svaki dan od nule.

Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja je zato postala jedan od ključnih faktora uspeha, pa i izbora kandidata u kompanijama. Mogućnost da provedete život i dočekate penziju radeći samo jedan posao i koristeći samo jednu veštinu gotovo da više ne postoji, a prema poslednjim istraživanjima tek oko 25 procenata radne snage radi poslove za koje se i školovalo.

Naravno, svaka kompanija ima svoj duh i svoj sistem vrednosti. Zaposleni danas žele da imaju širu sliku i mogućnost da utiču na svet u kome živimo. Od njih se danas očekuje da prepoznaju ove vrednosti, da ih priznaju kao svoje i da istinski stanu iza njih. Ta želja da se utiče na okruženje kroz prepoznavanje nekog problema i njegovo rešavanje leži u osnovi svake inovativnosti. Velike kompanije imaju problem i da prepoznaju inovacije, i da se na njih fokusiraju, dok ostale najviše nastoje da održe rast sa postojećim poslovanjem. Međutim, bez fokusiranosti i na jedno i na drugo ne može da se ugrabi prilika kakvu neki novi proizvod predstavlja.

Svako od nas može da bude i nindža i samuraj, odnosno da deluje prema propisanom kodeksu ali i da istovremeno bude spreman da svoje veštine upotrebi na nekonvencionalan način. Moglo bi se reći da savremeni poslovni model sve više od zaposlenih traži da budu renesansni tip ljudi – široko obrazovanih i s raznim veštinama, čijim se kombinovanjem grade sasvim drugačiji i inovativni pristupi i vrednosti. Slična situacija je i sa rukovodećim kadrovima, te postoji stalna potreba za uspostavljanjem ravnoteže.

S obzirom na sve to, kako birate članove tima za tekuće ili za projekte koji se tek razvijaju?

O: Donedavno se smatralo da uska specijalizacija daje najbolje rezultate, ali je ta slika počela da se menja tokom poslednjih nekoliko godina.

Prvi razlog je u tome što vrlo uska specijalizacija može da vam da veoma visok nivo veštine, ali je isto tako moguće da ta veština u bilo kom trenutku postane nepotrebna. Ako vi raspolažete samo tom veštinom, može vam se desiti da u najmanju ruku postanete potplaćeni, pa sve do neprijatne situacije da uopšte ne možete da nađete posao.

Za kompanije je ovo forsiranje uske specijalizacije takođe počelo da predstavlja problem. Lepo je imati zaposlene koji vrhunski vladaju nekom veštinom, ali šta raditi kada se sve brzo menja, naročito kada u velikom broju usko specijalizovanih radnika više ne možete da pronađete onoga čija su znanja raznovrsnija i koji, shodno tome, ima i neku širu sliku o vašim aktivnostima, proizvodnji ili uslugama, pa i o načinima na koje treba da se menjate da biste opstali na tržištu. Agilnost nije imperativ samo u proizvodnji, već i u obrazovanju, sticanju novih veština i širenju vidika.

Da li nam u svemu tome pomaže obrazovni sistem ili i njega treba menjati u skladu s vremenom?

O: Industrijska revolucija 4.0 donosi nova zanimanja, ali istraživanja pokazuju da će u narednih pet godina broj zanimanja koja će nastati biti značajno manji od broja zanimanja koje će ova revolucija izmeniti. Ovo u suštini znači da će IT veštine biti neophodne u svim oblastima.

Takođe se menja i shvatanje IT obrazovanja, pa i obrazovanja uopšte. S jedne strane, neophodno je formalno obrazovanje kojim se razvijaju neke veštine, naročito one koje su bitne za privredu. S druge strane, ako nam ono ne obezbedi potrebnu širinu i ne pripremi nas za život ispunjen krupnim promenama i potrebom za dodatnim usavršavanjem ili sticanjem novih veština, neće se ispuniti niti naša očekivanja, niti zahtevi koje nameće privreda. Imajući sve to u vidu, novo formalno obrazovanje će biti zasnovano na e‑learning platformama u kojima će, budući da podrazumevaju personalizovano učenje, mentorstvo imati ključnu ulogu.

Da li to znači da menadžer tima mora da ima viziju i da bude spreman na stalne izazove?

Menadžment je neophodan u mnogim slučajevima koji zahtevaju da se sagleda šira slika – od planiranja, preko realizacije i optimizacije projekta, do ubiranja profita. Ipak, brze i stalne promene danas predstavljaju datost i zahtevaju da se uloga lidera menja. Ono što je uspelo u prošlosti više nije pokazatelj za siguran uspeh u budućnosti. Menadžeri dvadeset prvog veka jednostavno nemaju i ne mogu imati sve prave odgovore. Da bi se nosile sa ovom novom stvarnošću, kompanije se udaljavaju od tradicionalnih „command‑and‑control“ praksi, krećući se ka nečemu sasvim različitom – modelu u kojem menadžeri daju podršku i smernice, a ne uputstva, dok zaposleni uče kako da se prilagode okruženju koje se stalno menja i koje traži energiju, inovacije i posvećenost.

Jednom rečju, uloga menadžera postaje uloga trenera, kao i uloga onoga ko motiviše druge. Ona ili on određuju listu pesama za koje zaposleni sami biraju plesne korake.

Enetel Solutions

O: Enetel Solutions kompanija istinski veruje u transformacionu snagu softverskih rešenja i njihovu sposobnost stvaranja najviše poslovne vrednosti kroz održiv rast, unapređenje korisničkog iskustva, operativnu izvrsnost, angažovanje i nadahnuće svih ljudi. Dobar softverski dizajn potiče od naših sjajnih ljudi, te naše dugoročne poslovne saradnje i istraživanja.

Stvaranje relevantnih i pouzdanih IT rešenja za naše klijente je ono što nas čini pouzdanim partnerom. Motiviše nas pretvaranje zajedničkih poslovnih ideja i zajedničkog zadovoljstva u profit. Tržište koje se neprestano menja je veliki izazov za sve u poslu, zbog čega svojim klijentima pružamo holistički pristup, inovacije i rešenja po meri koja će dodatno poboljšati njihovu agilnost i pružiti im konkurentnu prednost.

Uz Enetel Solutions, vaš osnovni posao ostaje vaš jedini fokus. Mi nudimo brojne usluge za razvoj softvera kako bismo pomogli kompanijama da povećaju svoj tok prihoda uz pomoć našeg inženjerskog tima, koji štedi vaše vreme izbegavajući rad sa različitim uređajima. Naša konkurentna prednost leži u stvaranju skalabilnih, visokih performansi web i mobilnih aplikacija korišćenjem najnovijih tehnologija i alata.

Enetel Solutions nudi usluge za sve faze razvoja proizvoda. Od izgradnje MVP‑a od nule u skladu sa vašom vizijom, do prilagođavanja i unapređenja već razvijenih platformi. Sa snažnim fokusom na kvalitetu od frontend‑a do backend‑a, isporučujemo softver sa intuitivnim interfejsima, efikasnim kodom, dobro proverenim funkcijama i lakim održavanjem. Naše široko iskustvo pokriva široki spektar industrija poput e‑trgovine, mašinskog učenja i prediktivne analitike, igranja, telekomunikacija, i drugih. Naša stručnost su BSS/CRM domen, SAP tehnologije, platforme za upravljanje sadržajem, automatizacija robotskih procesa, master upravljanje podacima, ETL obrada podataka, Big Data, kao i rešenja za mašinsko učenje.

Korisna adresa: enetelsolutions.com

