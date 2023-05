Epic: Besplatni dodaci za The Sims 4

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to dodatak za The Sims 4. Dakle ovog puta nismo dobili novu igru, ali nas za nešto manje od nedelju dana očekuje misteriozna ponuda, što ukazuje na to da se možda radi o nekom baš zanimljivom naslovu. Zainteresovani će dodatak moći da besplatno preuzmu sve do 18. maja, kada nas očekuje pomenuto iznenađenje (možda i više igara).

The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle sadrži Jungle Adventure Game Pack, Luxury Party Stuff Pack i Fashion Street Kit, pa se sve vrti oko mode. The Sims 4 je izašao još 2014. godine, ali je i dalje najnoviji nastavak popularne igre. Mnogi u ovom svetu pronalaze utehu, a u tome im pomažu i brojni dodaci zahvaljujući kojima njihovi avatari „žive“ punije živote.

Ljubitelji simpatične simulacije života, ali i oni koji vole modu, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su dodaci potpuno besplatni – doduše The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle se ni ranije nije plaćao, ali je ova akcija dobar podsetnik za sve one koji su poklon možda prevideli.

Podelite s prijateljima

Tweet