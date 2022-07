Epic Games: Dve besplatne igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to čak dva naslova: Idle Champions of the Forgotten Realms i Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Zainteresovani će moći da ih preuzmu besplatno sve do 21. jula, kada nas očekuje neki novi naslov (ili ko zna koliko).

Idle Champions of the Forgotten Realms je igra koja junake iz Dungeons & Dragons vodi u novu avanturu. Igrači kreiraju skupine legendarnih heroja, te ih odmah šalju u avanture koje se odvijaju u poznatom Dungeons & Dragons okruženju. Članovi bandi se usput suočavaju s brojnim izazovima, a u okršajima koriste posebne veštine. Kad ubiju neprijatelja, dobijaju zlato koje je neophodno za napredovanje.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap puca od ručno crtanih animacija koje izazivaju poseban osećaj zadovoljstva, a ni soundtrack nije loš. Pretvoren u poluguštera, igrač je prinuđen da traga za lekom koji stiže u obliku magičnog rešenja koje otklanja sve kletve.

I Idle Champions of the Forgotten Realms i Wonder Boy: The Dragon’s Trap zaslužuju pažnju, uprkos ponekom negativnom komentaru. Epic garantuje zabavu, pa ih valjda zato i nudi besplatno – inače koštaju po 20 evra.

