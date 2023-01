Epic Games: Horor i mafija potpuno besplatno

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta dobijamo čak dva naslova – Adios i Hell is Others. Zainteresovani će moći besplatno da ih preuzmu sve do 2. februara, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

U igri Adios igrač postaje farmer čije se imanje nalazi u Kanzasu. Igra se u prvom licu, a priča je više od oranja, budući da su odluke koje glavni junak mora da donese komplikovane. Stvar je u tome da se ne radi o običnom poljoprivrednom dobru, jer se u sve umešala mafija. Vlasniku je dojadilo da svinje hrani leševima, pa tako počinje rat s kriminalcima.

Hell is Others zvuči kao horor, a zbog toga što to i jeste. Izvan stana u kojem živi glavni junak je užas po imenu Century City, mesto u kojem vlada večna noć, a stvarnost se meša s noćnim morama. Sve se plaća krvlju, a osnovni cilj je da se preživi. Igrač može da istražuje, sakuplja ono što mu je potrebno, te da puca u monstrume i ostale koji bi da ga prožderu.

Ljubitelji mafijaških zapleta, ali i oni koji vole horor, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatna – Adios inače košta oko 17 evra, a Hell is Others oko 14 evra.

