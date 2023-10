Epic Games poklanja još dve horor igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to Tandem: a Tale of Shadows i The Evil Within 2. Zainteresovani će moći da ih besplatno preuzmu sve do 2. novembra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Tandem: a Tale of Shadows rešavanje zagonetki podiže na drugi nivo. Igra odlično izgleda, pa je estetika ono što mnogi prvo primete. Devojčica Emma i plišani medved Fenton traže izgubljenog mađioničara Thomasa Kanea, a na igraču je da im pritekne u pomoć. Igra ima pet poglavlja, a svako od njih 8, 9 ili 11 nivoa. Glavni junaci lutaju vilom porodice Kane ne bi li rešili misteriozni slučaj nestanka.

The Evil Within je odličan horor, pomalo retro. Detektiv Sebastian Castellanos stiže na mesto masovnog ubistva, a tamo ga pod svoje uzima misteriozna, mračna sila. Kad mu nešto pobije sve kolege, Castellanos pada u nesvest. Pošto se probudi shvata da je u nekom drugom svetu, uvrnutoj dimenziji u kojoj su mrtvi pomešani s čudnim čudovištima. Detektiv se u drugom delu vraća u svet noćnih mora, a ovoga puta zbog sopstvene ćerke.

Ljubitelji horora, ali i oni koji vole misterije, će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – Tandem: a Tale of Shadows inače košta oko 10 evra, a The Evil Within 2 oko 42 evra.

