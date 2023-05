Epic igre: Igrajte besplatno i uštedite

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to Kao the Kangaroo i Horizon Chase Turbo. Zainteresovani će moći da ih besplatno preuzmu sve do 11. maja, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Kao the Kangaroo je igra o kenguru koji se probija kroz zanimljive predele, pa igrač može da istražuje i da se zabavlja. Povod doduše nije zabavan – Kao traga za nestalim ocem, ali to dobro podnosi. Usput nailazi na zanimljive predele, ali i na zagonetke koje su sastavni deo igre. Tragovi se otkrivaju postepeno, kako o ocu, tako i o misterioznom svetu koji se krije ispod površine.

Horizon Chase Turbo je još jedna igra s trkačkim automobilima, a inspirisana je sličnim hitovima iz osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka. Pravila su dakle jasna – važno je učestvovati, važno je i pobediti, ali je na kraju najvažnija zabava.

Ljubitelji avantura i misterija, ali i oni koji vole trke, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Kao the Kangaroo inače košta oko 27 evra, a Horizon Chase Turbo oko 18 evra. Tu je i treća igra koja je i inače besplatna – Against All Odds.

