Epic predstavio tehnologiju fotorealistične facijalne animacije

Epic Games je predstavio novi alat za facijalnu animaciju, zasnovan na Unreal Engine-u, čiji kvalitet je blizak fotorealizmu. Alat je nazvan MetaHuman, a kreatorima će omogućavati da prave animacije lica na osnovu snimaka sa svojih telefona. Tehnologija omogućava da se naprave realistični pokreti glave, suptilne facijalne ekspresije, pokretanje očiju, a sve to uz izvanredan kvalitet grafike.

Do sada je za takve animacije upotrebljavana skupa motion capture oprema, a MetaHuman omogućava da se to sve napravi upotrebom video snimaka sa bilo kog mobilnog telefona. To će omogućiti i nezavisnim indie-developerima da kreiraju mnogo kvalitetnije i grafički naprednije igre, kada je u pitanju animacija karaktera u njima.

Naravno, iza svega stoji AI. MetaHuman Animator je zasnovan na mašinskom učenju, „nahranjenom“ sa ogromnim brojim snimljenih facijalnih izraza. Podaci su dobijeni iz nekoliko motion capture kompanija koje je Epic Games kupio u prethodnom periodu. Među njima su Cubic Motion, 3Lateral i Hyprsense.

MetaHuman Animator će biti dostupan developerima tokom leta ove godine, pa slobodno možemo da kažemo da ćemo u narednom periodu verovatno imati priliku da ovu tehnologiju vidimo na delu u velikom broju igara.

Izvor: TweakTown

