Najveća evropska tech konferencija ponovo u Beogradu pred 10 hiljada posetilaca!

Nakon spektakularnog debija u Dubaiju pred više od 12 hiljada učesnika, najveći tehnološki događaj u Evropi i šire, a srpski brend – Tomorrow Konferencija – zakazuje događaj udruženim snagama sa Sky Music Entertainment kompanijom za preko 10 hiljada ljubitelja blokčejna i veštačke inteligencije od 12. do 14. maja 2023. godine u Štark Areni.

Tomorrow konferencija, najveći tehnološki događaj u Evropi, održala je svoje revolucionarno debitantsko izdanje u Dubaiju. Više od 2.000 posetilaca i 10.000 onlajn gledalaca iz celog sveta uživalo je u izvanrednom konferencijskom programu, sa umrežavanjem, VIP večerama i zabavama, od 8. do 10. februara 2023. u Dubai Festival City-u. Konferencija je ugostila preko 80 međunarodno priznatih lidera iz industrije koji su na binama sa najmodernijom produkcijom pričali o najnovijim trendovima iz disruptivnih tehnologija kao što su razvoj blokčejna, upotreba NFT-a, budućnost Metaverse-a i Web3, veštačka inteligencija (AI) i još mnogo toga.

„Želim da se zahvalim svima koji su nas podržali na našem debiju u Dubaiju; našim neverovatnim govornicima, partnerima, Sky Music produkciji, medijima i publici. Naš cilj je oduvek bio da povežemo posetioce sa najvećim svetskim umovima, da inspirišemo korak napred i približimo budućnost svima. Naporno radimo na tome da uz moćnu produkciju napravimo program najvišeg kvaliteta uz pružanje mogućnosti umrežavanja svima koji su uključeni. I srećni smo što to možemo da uradimo širom sveta. Sa ponosom najavljujemo naše drugo beogradsko izdanje od 12. do 14. maja, što će biti naš najveći događaj do sada, i pozivam sve da nam se pridruže!” rekao je Mlađen Merdović, osnivač i izvršni direktor Tomorrow konferencije.

