Epic: Srednjovekovne borbe potpuno besplatno

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to MORDHAU i Second Extinction. Zainteresovani će moći da ih besplatno preuzmu sve do 20. aprila, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

MORDHAU je srednjovekovni slešer – dakle priča s mnogo surovih ubistava. Prolivene krvi ne manjka, a igrač sam kreira svoju plaćeničku četu i šalje je u brutalne borbe. Na jednom bojnom polju može da se nađe do 64 igrača koji se bore u izmišljenom svetu koji izgleda kao da je stvarno postojao. Za potpuno zadovoljstvo tu su različiti oklopi, štitovi, sekire i svakojako oružje.

Second Extinction nudi drugačije neprijatelje – umesto vitezova tu su dinosaurusi. I oružje je drugačije, umesto mačeva tu su puške i laseri. Developeri ističu da je zabavna, ali da je još uvek u ranim fazama razvoja, što znači da vremenom može da se menja.

Ljubitelji srednjovekovnih okršaja, ali i oni koji vole dinosauruse, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – MORDHAU inače košta oko 27 evra, a Second Extinction oko 23 evra.

