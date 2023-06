Epic Store vraća 5% od transkacija svojim korisnicima u obliku kredita

Počevši od danas, svaki put kada nešto kupite u Epic Games Store-u, dobićete 5% vrednosti vaše kupovine nazad kao kredit u prodavnici. Novi program se zove Epic Rewards. Dobićete kredit za skoro sve Epic kupovine, uključujući igre, aplikacije, DLC, pa čak i virtuelnu valutu kao što je V-Bucks za Fortnite.

Rasprodaja na Epic Games Store-u traje do 15. juna

Dobićete kredit dve nedelje nakon kupovine. Kredit se sastoji od popusta i kupona, iako ga ne možete koristiti na pretplatama kao što je Fortnite Crew. Nećete morati odmah da je potrošite na drugu igru, mada je vredno imati na umu da će svaka nagrada isteći 25 meseci nakon što je Epic doda na vaš nalog. Svi korisnici će automatski biti upisani u program nakon što prihvate najnoviji Ugovor o licenci za krajnjeg korisnika, osim onih koji ne mogu da kupuju na svom nalogu zbog roditeljskog nadzora.

Epic pokreće program istog dana kada je u toku najnovija mega rasprodaja prodavnice. Cene mnogih igara snižene su i do 75%. Možete pronaći ponude kao što su Returnal, Far Cry 6, Cyberpunk 2077 i Alan Wake Remastered. Prodavnica će takođe automatski primeniti Epic kupon na kupovine od najmanje 14,99 USD. Ovo se odnosi na bilo koju igru osim za FIFA 23 Ultimate Edition, Madden NFL 23 All Madden Edition i EA Sports PGA Tour Deluxe Edition. Rasprodaja traje do 15. juna.

Izvor: Engadget

