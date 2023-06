Gears 5 je prva Xbox ekskluziva koja stiže za GeForce Now

Ranije ove godine, Microsoft je potpisao ugovore sa brojnim servisima za striming igara kako bi doneo ekskluzivne naslove za Xbox. Danas vidimo prve plodove veze između Microsoft-a i NVIDIA-e dok Gears 5 naginje ka GeForce Now-u.

Deathloop, Grounded i Pentiment takođe dostupni

PC verzija naslova je dostupna za igranje. Korisnici GeForce Now-a koji plaćaju više mogu da igraju naslov u 1080p pri 60 kadrova u sekundi ili u 4K 120 kadrova u sekundi ako su se prijavili na Ultimate. NVIDIA je dodala da sada možemo igrati i Deathloop, Grounded i Pentiment koji su izašli na servisu 25. maja.

Sve ovo je deo Microsoft-ovog rada da ubedi regulatore da odobre njegovu kupovinu Activision Blizzarda. Da bi ubedio zvaničnike da će se ogromna količina naslova kontrolisati ako mu bude dozvoljeno da kontroliše Call of Duty proizvođača, potpisao je desetogodišnje ugovore sa rivalskim platformama. To uključuje Nware, Boosteroid i NVIDIA, kao i obećanje da će Call of Duty staviti na Nintendo konzole uz garanciju pune funkcije i pariteta sadržaja.

Izvor: Engadget

