Epson: Budućnost maloprodaje nakon pandemije

Iako je eKupovina dobila snažan vetar u leđa tokom pandemije, željni smo povratka u lepo uređene prodavnice. A nakon povratka, Epson digital signage tehnologija može stvoriti nove prilike da kupcima predstavimo i zainteresujemo ih i za proizvode koje nisu našli u online pretragama.

Od malih lokalnih radnji, preko robnih kuća koje su svoju najveću popularnost imale pre više od 100 godina, šoping-centara od pedesetih nadalje, sve do ogromne ekspanzije online trgovine, maloprodaja je konstantno evoluirala. Kroz istoriju možemo videti kako se jedna cela industrija menja, sve u cilju prilagođavanja kupcu i načinu na koji taj isti kupac vodi život, kreće se, šta ga privlači i motiviše. Koliko maloprodaja zapravo predstavlja dobar presek vremena, možda se najbolje može videti u evoluciji izloga kroz vreme. Ako pogledamo primere, videćemo kako smo od predivno urađene tipografije i izloga koji ističu veliki izbor s vremenom došli do više fokusiranog pristupa, gde se u prvi plan stavljaju pažljivo birani proizvodi, sve do današnjeg dana gde hero proizvod zauzima ponosno mesto u izlogu, predstavljajući brend u najboljem mogućem svetlu.

Prošle godine, pandemija koronavirusa je ubrzala pomenutu prirodnu evoluciju industrije maloprodaje, menjajući ne samo ponašanje kupaca u meri koja nije zapamćena u novijoj istoriji, već i okvir u kome maloprodaje funkcionišu zahvaljujući merama koje su države širom sveta preduzele. Nova pravila koja važe u maloprodaji sada stavljaju sve veći fokus na iskustvo kupca, zapravo korisnika i nove tehnologije koje razvijaju kompanije kao što je japanski Epson pomažu maloprodajama da se istaknu i privuku pažnju kupaca koji više ne ulaze bez dobrog razloga.

Ikea u digitalnom izlogu

Najnovija digital signage rešenja iz Epson-a omogućavaju brendovima da statične izloge pretvore u dinamične displeje, a prostor unutar radnje u atraktivna iskustva koja na vizuelno daleko atraktivniji način predstavljaju brend, proizvod ili jednostavno služe da dočaraju upotrebu datog proizvoda. Sjajan primer korišćenja Epson projektora u maloprodaji može se videti na primeru švedske kompanije Ikea koja koristi neke od najnovijih LightScene EV-100 laserskih projektora. Pomenuta tehnologija im je omogućila ne samo klasično projektovanje video-sadržaja ili slika već i mogućnost da dočaraju najzanimljivije oblike, rasvetu ili efekte.

Upotreba monitora bi u ovom slučaju ograničila vizuelne umetnike na format koji podrazumeva kvadrat i daleko bi se umanjila efektnost i kreativnost koja je ovako ograničena samo veličinom površine na kojoj se projektuje. Jedan od najzanimljivijih primera projekcija svakako je instalacija pod imenom „Godišnja doba” koja iz kreveta vodi posetioce od proleća do hladne švedske zime, pružajući tako skoro pa pravi osećaj zahvaljujući Epson EB-L1000 projektoru koji može dati ravnu projekciju čak i na zakrivljenom materijalu.

Digitalni izlog se lakše uređuje

Upotreba pomenutih rešenja ne samo da omogućava veću vidljivost i bolje iskustvo u maloprodaji već na duže staze može znatno smanjiti troškove ako se pogleda da promena dizajna izloga više ne podrazumeva radikalno drugačiju postavku, izradu novih elemenata i njihovo apliciranje. Uz Epson digital signage projektore namenjene maloprodaji sve se može obaviti s računara ili uz aplikaciju na telefonu, a modeli kao što su PowerLite 800F, 750F i L250F pružaju i Full HD rezoluciju uz dijagonale od preko 100 inča i veliki izbor opcija za povezivanje, spajanje slike kako bi se stvorila ekstremno velika projekcija preko ravnih ili zakrivljenih zidova, kao i laserski izvor svetlosti koji garantuje jako dug životni vek bez servisiranja.

Pretvaranje izloga u dinamična vizuelna rešenja koja se menjaju u zavisnosti od doba dana, trenutne ponude ili potražnje predstavlja takođe i fenomenalan način da se prostor iskoristi u svrhe za koje su do sada korišćeni skupi LED bilbordi. Komunikacija s kupcima sada postaje sve više lokalna, privlačeći korisnike u neposrednoj blizini koji inače ne bi zastali i ušli u objekat, sve zahvaljujući tehnologiji.

Tokom perioda kada maloprodaje ne mogu normalno funkcionisati, na primer tokom policijskog časa, izlozi se mogu pretvoriti u aktivne bilborde koji mogu usmeravati kupce na online prodaju, štedeći tako marketinške budžete. Takođe, korišćenje aplikacije za kontrolu sadržaja fizička maloprodaja se sve više približava online-u u načinu kako se može prilagoditi kupcima i testirati bezbroj različitih oglasnih rešenja dok se ne pronađu najbolja, ona koja generišu najviše konverzija.

Namenski modeli

Epson je nedavno predstavio još dva modela kratkog dometa namenjena maloprodaji, EB-L630SU i EB-L635SU, uz odnos dometa 0,8 : 1, dostupnih u crnoj i beloj boji. Kombinujući napredne funkcije instalacije sa svetlim, detaljnim prikazom, standardni EBL730U i EB-L735U kao i EB-L630SU i EB-L635SU s kratkim dometom nude kompaktan, minimalistički, diskretan dizajn koji se savršeno uklapa u gotovo bilo koje okruženje.

Ovi modeli su odličan izbor za postavke gde je bitno prikazati izuzetno žive i oštre boje koje su verne stvarnosti, kao što je luksuzna maloprodaja, muzejske postavke ili mesta za zabavu. Serija EB-L700 ima profesionalne karakteristike za napredna rešenja prikaza, takođe sa ugrađenom funkcijom mešanja ivica. Naravno, novi modeli se takođe mogu kontrolisati putem mobilne aplikacije, olakšavajući tako promenu slike, teksta ili video-sadržaja koji prikazuju.

Sva pomenuta rešenja imaju jedan cilj, da omoguće maloprodajama daleko više načina za isticanje proizvoda, iskorišćenje prostora, bilo izloga ili prostora za proizvode, jasniju komunikaciju brenda i mogućnost da se prilagode sve nepredvidljivijem okruženju gde se navike kupaca menjaju daleko brže neko ikad ranije. Budućnost maloprodaje je tako definitivno rezervisana za one koji prihvate novu dinamiku i iskoriste na pravi način tehnologiju koja im pruža maksimalnu brzinu reakcije, jer samo tamo mogu računati na profitabilnu budućnost.

